El argentino Fede Pizarro seguirá ligado dos años más al REBI Cuenca

Cuenca, 11 mar (EFE).- El REBI Cuenca ha anunciado este miércoles la renovación por dos temporadas del lateral derecho argentino Fede Pizarro, que continuará vinculado al conjunto conquense hasta completar ocho campañas consecutivas en el club.

A sus 39 años, Pizarro se ha consolidado como una pieza clave en el REBI Cuenca, tanto por su aportación ofensiva como por su experiencia, regularidad y compromiso competitivo.

Desde su llegada en la temporada 2020/21, el argentino ha disputado 171 partidos y ha anotado 609 goles en la Liga ASOBAL, cifras a las que se suma su contribución en competiciones como la European EHF League y la Copa del Rey.

Nacido en Lanús el 7 de septiembre de 1986, Pizarro ha sido también uno de los nombres más reconocibles del balonmano argentino en los últimos años. Internacional con la selección de su país, participó en cuatro Juegos Olímpicos, en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, tras los que puso fin a su etapa con los “Gladiadores”.

La renovación del argentino se suma a las ya cerradas por el REBI Cuenca con Perbela, Tavares y Barceló. Además, el club mantiene con contrato en vigor a Arguillas, Tonicher, Lima, Vinicius y Aldini. EFE.

