'Dos mujeres desnudas', un cómic sobre un cuadro que Hitler exhibió como 'Arte degenerado'

Madrid, 11 mar (EFE).- 'Dos mujeres desnudas' es la novela gráfica del dibujante Luz (Tours, 1970), donde el ilustrador cuenta la historia del siglo XX desde el punto de vista del cuadro del mismo nombre, que estuvo en 1937 exhibido en Munich, en la exposición 'Arte Degenerado', con otras 43 obras elegidas por Hitler para denigrar el arte moderno.

En rueda de prensa para presentar su cómic, editado por Reservoir Books y que sale a la venta en España este jueves, Luz (seudónimo de Rénald Luzier) ha explicado que su novela gráfica nace de una investigación del mundo del arte que parte del museo Ludwig de Colonia, donde se encuentran piezas confiscadas por el régimen nazi bajo la etiqueta de "arte degenerado" por considerarlas contrarias a la ideología hitleriana.

En 'Dos mujeres desnudas', la novela gráfica más premiada de la temporada en Francia, Luz se mete en el cuadro del mismo nombre del joven pintor expresionista de origen gitano Otto Müller, pintado en 1919 en un bosque en las afueras de Berlín.

Luz, que en 2015 sobrevivió a los atentados al semanario 'Charlie Hebdo' por llegar tarde al comité de redacción, ha explicado que después de "buscar y buscar" en las obras de la exposición de 1937 se encontró con un "pequeño cuadro" ('Dos mujeres desnudas') que le impactó: "Eran dos mujeres con un contorno muy marcado que, además, estaba situado en la parte baja del muro, a nivel de niño".

Las pinturas del conjunto de la muestra estaban muy mal expuestas a fin de subrayar "la locura de los artistas y hasta que punto eran unos degenerados", y en el caso del "pequeño cuadro de Müller, Luz se preguntó si acaso estaba en la parte baja para que llamase la atención a los niños.

El autor ha reconocido que, desde el primer momento, decidió que su novela gráfica sería "un libro de historia en el que se puede meter ficción" y en el que imaginé la mirada de un niño al ver el cuadro.

"Al final invertí el proceso, y me puse en el lugar del cuadro y me di cuenta que como artista ese era el lugar en el que tenía que estar", ha señalado.

Luz, autor de 'Catharsis' (2015) donde relata el atentado que sufrió el semanario y por lo que obtuvo el Prix Nouvelle Republique, el Prix France info y el Premio Max un Moritz, ha contado que las primeras páginas de 'Dos mujeres desnudas' fueron en blanco y negro hasta que se dio cuenta de que algo no acaba de encajar.

"Si uno está en el lugar del cuadro, y ese es el campo de visión, tiene que haber como un barniz, el mundo tiene un barniz y, a partir de ahí, me decidí por introducir el color", ha explicado.

Ha reconocido que eso le resultaba "peligroso" porque es un dibujante eminentemente de blanco y negro y que entiende el color como un "artificio para editores": "Pero en esta novela tenía sentido".

En definitiva, la novela observa la vida cotidiana desde el estudio del artista hasta las paredes de la oficina de su primer propietario y cuenta el ascenso de Hitler al poder, el expolio de las familias judías "y las tribulaciones de ese periodo oscuro".

Con 'Dos mujeres desnudas' (Deux filles nudes), Luz trae a España su más reciente novela gráfica, publicada en Francia en 2024, y considerada de forma unánime por la crítica como su obra maestra por la que ha obtenido los máximos galardones.EFE

