Dos detenidos con 150.000 euros en bolsas de plástico en un vehículo en Olvera (Cádiz)

Olvera (Cádiz), 11 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos personas que transportaban 150.000 euros ocultos en bolsas de plástico dentro de una mochila y una maleta en un vehículo interceptado durante un dispositivo policial en la carretera A-384, en el término municipal de Olvera (Cádiz).

Según ha informado este miércoles el instituto armado, la actuación se produjo el pasado 9 de marzo en un punto de verificación de personas y vehículos establecido por agentes de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Villamartín en el marco de los operativos que se desarrollan en la zona contra el narcotráfico y en rutas habituales utilizadas para este tipo de actividades.

Durante el control, los agentes identificaron un vehículo con dos ocupantes que levantó sospechas por las maniobras que realizó al percatarse de la presencia policial. Tras asegurar el vehículo, los guardias civiles procedieron a su inspección.

En el asiento trasero localizaron una maleta oculta bajo varias cajas. En su interior, entre la ropa, hallaron una bolsa de plástico que contenía unos 75.000 euros distribuidos en fajos de billetes de distinto valor.

Ante este hallazgo, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del vehículo y localizaron en el maletero una mochila escondida entre diversa carga superpuesta para dificultar su detección. Dentro encontraron otra bolsa de plástico con otros 75.000 euros dispuestos de la misma forma.

Los ocupantes del vehículo no pudieron aportar documentación que acreditara la procedencia lícita del dinero ni su legítima pertenencia, por lo que los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil intervino los 150.000 euros en efectivo y el vehículo en el que viajaban los detenidos. EFE

