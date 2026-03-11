Detenido por provocar un incendio que ha matado a su expareja, su madre y una vecina

(Actualiza con detalles de las condenas y del incendio de Miranda)

Miranda de Ebro (Burgos), 11 mar (EFE).- Un hombre de 60 años, que fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres, ha sido detenido este miércoles por haber provocado un incendio en un edificio en Miranda de Ebro (Burgos) en el que han muerto su expareja, la madre de ella y una vecina.

El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hace años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años.

El detenido se ha presentado en la comisaría de Miranda esta mañana al saber que le estaban buscando, aunque por el momento no ha confesado los hechos, ocurridos en la noche del martes.

La Policía lo buscaba porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando por la zona donde un testigo, vecino de las víctimas lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa, según ha explicado a los medios.

El supuesto autor fue visto acumulando enseres y colchones viejos en una de las plantas del edificio donde vivían las fallecidas pero no él y que es donde se originó el incendio, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas, mientras que la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio.

Según han informado a EFE fuentes policiales y judiciales, el hombre fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres.

En concreto, el 12 de noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional.

Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante catorce horas también en Miranda de Ebro a una niña de 9 años a la maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

En el incendio de esta pasada noche ha habido además diez intoxicados, cuya vida no corre peligro, entre ellos dos niños de 7 y 11 años, según ha destallado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, en rueda de prensa en Miranda de Ebro.

Fuentes de la investigación han apuntado a EFE que varias personas quedaron atrapadas por las llamas y que al menos una de ellas saltó por la ventana a la calle.

El comisario jefe ha incidido en que desde el primer momento han trabajado con la hipótesis de que era un incendio provocado, por "la forma en la que se inició", y con un sospechoso, que les llevó a hacer gestiones para localizarlo.

Donoso ha detallado que las dos primeras mujeres fallecidas, la dos españolas, presentaban quemaduras, aunque tendrá que ser la autopsia la que determine la causa de la muerte; mientras que la tercera víctima, la mujer colombiana, falleció en el hospital.

El padre de los dos niños afectados por humo ha lamentado no haber podido hacer más para evitar la tragedia: "traté de ayudar y no pude; siento que podría haber hecho mucho más”, ha declarado a los periodistas.

Ha contado que horas antes del incendio escuchó golpes en la puerta de la vecina, se asomó y vio a un hombre “muy ebrio” y que tenía una actitud muy violenta y preguntó a su vecina si necesitaba ayuda, pero esta le dijo "que estuviera tranquilo, que lo resolvía”.

La alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, ha recordado que han decretado tres días de luto oficial, con la suspensión de todos los actos y ha confiado en que las investigaciones lleguen a buen puerto y pueda "castigarse como se merece a la persona que haya sido culpable".

El suceso ha conmocionado a Castilla y León y ha incidido en la campaña electoral de los comicios del 15 de marzo, con algunos actos suspendidos, mensajes de condolencia y pésame y minutos de silencio ante la tragedia.

Hasta la fecha estaban confirmadas en España 10 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.353.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

