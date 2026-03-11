Espana agencias

Desmantelado un grupo especializado en robar vehículos para exportar al extranjero

Alicante, 11 mar (EFE).- Cuatro hombres de entre 40 y 50 años, bielorrusos con antecedentes policiales, han ingresado en prisión provisional al desmantelar un grupo criminal especializado en el robo de vehículos en las provincias de Alicante y Valencia para su exportación ilegal al extranjero.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha incluido registros en Benidorm y Finestrat, en Alicante, y en Lliria, en Valencia, así como la recuperación de ocho de los vehículos.

Loa arrestados formaban un grupo perfectamente estructurado que operaba con un alto grado de especialización técnica y logística, que abarcaba desde los robos de coches de determinadas marcas en las provincias de Alicante y Valencia hasta su envío fuera de España,  y han caído a raíz de una investigación iniciada el pasado octubre tras la localización de un turismo con placas falsificadas en el municipio de El Campello.

El grupo seleccionaba previamente los vehículos y colocaba dispositivos de geolocalización para controlar sus movimientos. Posteriormente, empleaban inhibidores de frecuencia para neutralizar los sistemas de seguridad y utilizaban técnicas avanzadas de apertura electrónica de última generación para acceder.

Una vez sustraídos, los vehículos eran trasladados a zonas apartadas donde permanecían “enfriándose” durante varias semanas para dificultar su detección, y después procedían al troquelado de nuevos números de bastidor, la colocación de etiquetas identificativas falsas y la obtención de documentación fraudulenta expedida en otros países europeos. Las modificaciones finales se realizaban en un chalet ubicado en Llíria.

En la fase final del proceso, los miembros del grupo contactaban con conductores desplazados desde otros países, quienes transportaban los vehículos por carretera desde Alicante hasta Francia, donde eran comercializados como si fueran legales.

El pasado 9 de febrero, se registró un piso en Benidorm, un trastero alquilado en Finestrat y un tercer registro en el chalet de Llíria y se intervino abundante material utilizado para los golpes, como una máquina troqueladora para fabricar números de bastidor, instrumentos de apertura electrónica de vehículos, placas de matrícula falsas, documentación falsa de vehículos, máquina clonadora/codificadora de llaves y dispositivos de geolocalización.

También inhibidores de frecuencia, numerosos espadines para apertura de puertas, pintura para la modificación de números de bastidor, un juego de cuchillos ornamentados y módems portátiles para vehículos.

Se recuperaron ocho vehículos sustraídos y se intervino la totalidad del material almacenado en el trastero de Finestrat y a los arrestados se les atribuyen los delitos de robo con fuerza de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. EFE

