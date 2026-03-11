Del plato de ducha a los 'bibliobares', las propuestas más curiosas para Castilla y León

Adrián Arias

Valladolid, 11 mar (EFE).- Supermercados públicos, 'bibliobares' rurales, autobuses para ir de fiesta entre pueblos o ayudas para cambiar el plato de ducha son algunas de las propuestas más curiosas que han desgranado los partidos políticos en lo que va de campaña electoral para las elecciones del próximo domingo, 15 de marzo, en Castilla y León.

Despoblación, envejecimiento o falta de oportunidades para los jóvenes son el escenario en el que los partidos pergeñan estas llamativas propuestas conocidas hasta ahora, que muchas veces son las que más calan en los electores y de las que más se habla en el día a día, en el trabajo, con la familia o en encuentros sociales.

Así, a los platos de ducha (PP) y 'bibliobares' (Podemos) que sustituyan a los míticos teleclubs -en esencia bares de pueblo-, se unen otras propuestas curiosas como la protección del toque de campanas (Vox), el turismo minero inmersivo (PSOE) o deducciones fiscales para ir al gimnasio y ayudas para obtener el carné de conducir (PP), entre otras.

La despoblación y el futuro del medio rural atraviesan prácticamente todos los programas electorales y acumulan muchas de las propuestas que los partidos ponen encima de la mesa para afrontar este problema endémico de Castilla y León.

El PSOE propone, por ejemplo, su modelo de 'Territorio 30 minutos', que garantizaría por ley el acceso a servicios públicos esenciales a menos de media hora del domicilio, además de aprobar una Ley de Despoblación, descentralizar sedes administrativas y ofrecer deducciones fiscales para quienes residan en estas zonas.

Con el objetivo de incentivar que los turistas pernocten más días en la comunidad, el PSOE plantea unos bonos para que los visitantes prolonguen al menos dos noches sus estancias, con la mirada también puesta en las zonas mineras, donde proponen un turismo específico a estas antiguas explotaciones.

Por su parte, el PP centra su estrategia en atraer talento joven mediante programas para nómadas digitales, prácticas universitarias en empresas rurales y rebajas fiscales para favorecer la actividad económica.

En este contexto ha enmarcado el candidato Alfonso Fernández Mañueco su 'Plan rural', que incluye medidas como mejorar el confort de los consultorios, el arreglo de las plazas de toros e iglesias y 600 nuevas hectáreas de suelo industrial en municipios intermedios.

Podemos, por su parte, plantea una 'renta de repoblación' equivalente al salario mínimo para personas empadronadas en municipios de menos de mil habitantes y la creación de una empresa pública de multiservicios rurales, mientras que IU-Sumar propone incentivos para jóvenes que se instalen en el medio rural.

El ocio juvenil y la actividad cultural también aparecen en los programas con iniciativas llamativas como la del PP, que propone una deducción de hasta 150 euros en el IRPF para pagar gimnasios o centros deportivos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables.

En este marco del ocio y la cultura también incluyen los populares la promoción de las novilladas, un terreno que disputa directamente con Vox, que también incluye entre sus medidas la protección y difusión de la tauromaquia y sus valores.

Mientras, IU-Sumar plantea crear estudios de grabación municipales y sellos discográficos locales para apoyar a músicos jóvenes que decidan emprender su carrera musical en esta comunidad.

Propone también esta coalición implementar rutas de autobuses gratuitas o asequibles durante fiestas locales, con el objetivo de prevenir accidentes de tráfico entre jóvenes que se desplazan entre pueblos.

La propuesta de los 'bibliobares' rurales se la adjudica Podemos y consiste en espacios que combinarían bar, programación cultural y biblioteca en pequeños municipios.

También en el ámbito cultural, el PSOE propone gratuidad de museos para menores de 25 años y becas artísticas, mientras que Vox plantea proteger tradiciones como el toque tradicional de campanas con ayudas para el mantenimiento de campanarios y la formación de nuevos campaneros.

Permitir las mascotas en hospitales, crear un red pública de supermercados (Podemos) o restringir las celebraciones musulmanas en espacios públicos (Vox) forman también parte de este abanico de las propuestas más llamativas para este 15M en Castilla y León. EFE