Cuerpo:Condiciones comerciales de España con EEUU,las mismas que las de los miembros UE

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado este miércoles por la noche un mensaje de tranquilidad a las empresas y ciudadanos españoles ante las "amenazas" del presidente de EE.UU., Donald Trump, de cortar el comercio con España y ha dicho que "las condiciones comerciales de España con EE.UU. van a ser las mismas que las del resto de estados miembros de la UE".

En una entrevista en el programa "El Objetivo" de La Sexta, recogida por EFE, el ministro de Economía ha argumentado que hay "que garantizar que se cumplan los acuerdos y en este caso la competencia de estos acuerdos está en la Unión Europea".

"Tenemos unidad por parte de la UE en cuanto a la protección de los intereses de cada uno de los estados miembros y esto es lo que garantiza que las condiciones comerciales de España van a ser las mismas que las del resto de estados miembros", ha añadido Cuerpo.

En cuanto a las críticas de Trump en las que ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha portado muy mal con la OTAN", Cuerpo ha afirmado que España "está cumpliendo con sus compromisos con la OTAN, está siendo un aliado confiable y cubriendo la parte de gasto de cobertura de las capacidades de defensa que le corresponde".

En este sentido, el ministro ha explicado que "España en estos últimos años es de los países que más ha incrementado su gasto en defensa".

"Hemos adelantado el compromiso de llegar al 2% del PIB del 2029 al 2025 -ha dicho-. Estamos haciendo ese esfuerzo adicional y por lo tanto España es un socio confiable y un aliado también confiable en materia de seguridad y defensa". EFE