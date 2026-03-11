Condenan a seis años de internamiento al menor que asesinó a otro en Isla Mayor (Sevilla)

Sevilla, 11 mar (EFE).- El Juzgado de Menores ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado al menor de 16 años que fue juzgado por asesinar de varias puñaladas a otro adolescente, de 17, el pasado 2 de julio en una pedanía del municipio de Isla Mayor (Sevilla).

En la sentencia, notificada este miércoles a las partes personadas y a la que ha tenido acceso EFE, el juez atribuye al menor un delito de asesinato y otro continuado de robo con violencia e intimidación con utilización de medio peligroso en grado de tentativa.

En la resolución, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, le impone al procesado una medida de seis años de internamiento en régimen cerrado complementada con una medida de tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, tal y como habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular.

El joven deberá indemnizar además a los padres y al hermano menor de edad de la víctima con una cantidad total de 310.000 euros. EFE