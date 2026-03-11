Espana agencias

Club de la primera división de Australia abre sus puertas a futbolistas iraníes asiladas

Sídney (Australia), 11 mar (EFE).- El Brisbane Roar, un club de la A-League, la máxima categoría del fútbol en Australia, ha "abierto las puertas" a las jugadoras de la selección femenina de Irán que han recibido asilo en el país oceánico tras participar en la Copa de Asia, mientras el resto del conjunto se encuentra en Malasia.

Australia anunció el martes que había concedido visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes que solicitaron asistencia para no regresar a su país de origen tras quedar eliminadas del torneo, a las que se sumaron otra jugadora y una integrante del cuerpo técnico.

Sin embargo, de las siete mujeres a las que Australia concedió asilo, una decidió finalmente no quedarse en el país, de acuerdo con el ministro australiano del Interior, Tony Burke, que este miércoles aseguró a medios locales: "Mis funcionarios se aseguraron de que esta fuera su decisión y se hicieron todas las preguntas que se debían hacer".

Las deportistas iraníes, que llegaron a Australia antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica tras no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos.

"Para Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona y cualquiera de sus compañeras de equipo que estén construyendo una nueva vida aquí en Australia: Brisbane alberga una de las comunidades futbolísticas más apasionadas del país, y la familia Roar tiene un gran corazón", escribió en X el Brisbane Roar, octavo en la liga australiana de fútbol.

"Nos honraría abrir nuestras puertas y ofrecerles un lugar donde entrenar, jugar y sentirse parte de la comunidad. Comenzaremos a explorar cómo lograrlo", añadió el club del estado de Queensland (noreste).

Mientras algunas integrantes han optado por quedarse en Australia, en plena guerra en Irán, el resto de la selección se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol.

Un representante de la Embajada iraní en Kuala Lumpur dijo a la agencia de noticias malasia Bernama que se espera que las jugadoras regresen a Irán, sin esclarecer cuándo.

La selección, a cuyas jugadoras llamó "traidoras" una televisión estatal iraní por la polémica con el himno, quedó eliminada de la Copa de Asia el fin de semana y concluyó su participación en el torneo.

Uno de los directores ejecutivos de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia, Beau Busch, afirmó que su organización ayudará a las deportistas iraníes que así lo deseen a asentarse en el país, recogió la cadena pública australia ABC. EFE

(foto)

