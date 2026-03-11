Cervi y Yoel Lago, descartes de Giráldez para el duelo con el Lyon

Vigo, 11 mar (EFE).- El extremo argentino Franco Cervi y el defensa central Yoel Lago son los dos descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido de este jueves contra el Olympique de Lyon en Balaídos en la ida de octavos de final de la Liga Europa.

El entrenador del Celta solo tiene la baja por lesión del centrocampista Miguel Román, después de que el delantero Pablo Durán, al que ha incluido en la lista de convocados, recibiese el alta médica tras superar la lesión de rodilla que sufriera en el partido de Liga ante el Mallorca.

La lista de convocados la formarán Iván Villar, Radu, Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Fer López, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui. EFE

dmg/sab