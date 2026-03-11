Espana agencias

CCOO rechaza una bajada generalizada de impuestos contra la crisis por la guerra en Irán

Palma, 11 mar (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado este miércoles que el sindicato "no va a estar de acuerdo con una bajada" generalizada de impuestos para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, puesto que una crisis obligaría a movilizar recursos públicos.

Así lo ha asegurado antes de la reunión que mantendrán esta semana el Gobierno y los agentes sociales para abordar las consecuencias del conflicto bélico durante una rueda de prensa en la sede de CCOO en Palma, en la que ha explicado que "la receta de la derecha económica" de bajar impuestos y a la vez pedir la movilización de recursos públicos es "un poco incompatible".

"No pueden ser sopas y sobres, no pueden ser las dos cosas", ha expresado Sordo, quien ha manifestado que sería aceptable tomar medidas "selectivas sobre algún tipo impositivo" pero no "desarmar al Estado" y "dejarle sin capacidad de intervenir", planteamiento que responde a "una posición ideológica muy evidente".

El sindicato, que va abierto a escuchar las medidas que ponga sobre la mesa el Gobierno, ha asegurado que hay que actuar "de forma paralela" a como vayan sucediéndose los acontecimientos para "no precipitar esto de la profecía autocumplida", aunque hay que ir poniendo cuestiones como "la limitación de precios energéticos" sobre la mesa.

Además, ha pedido al Gobierno que, para combatir los discursos contrarios a los impuestos, "haga una memoria de todas las medidas para que la gente sepa lo que cuesta salvar la economía".

El líder de CCOO también ha afirmado que va a exigir "medidas de protección del empleo" ante los distintos escenarios que puedan plantearse a raíz de las decisiones que tome el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que ha calificado de "déspota".

Sordo ha advertido que esta guerra "fuera de todo marco puede provocar una escalada y un conflicto bélico que no se sabe qué dimensiones puede adquirir", pero que ya está provocando algunas consecuencias económicas.

"La guerra en Irán no está lejos de las otras actuaciones de Estados Unidos en los últimos tiempos: no está lejos de Venezuela, de la guerra arancelaria y, por tanto, creo que es el momento de que Europa y las instituciones europeas pongan pie en pared ante este tirano", ha denunciado.

Ha añadido que el objetivo de Trump es "hacer de la Unión Europea un espacio político roto" con la finalidad de que "deje de pintar algo en el mundo", todo ello dentro de su objetivo de "reconfigurar relaciones de poder".

Sordo ha elogiado al Gobierno, del que ha asegurado que "ha entendido correctamente la dimensión" del conflicto y que su posición va "en la buena línea", algo que refleja que haya sido "estrictamente atacado por Trump" bajo amenazas de una "guerra comercial".

En este contexto, ha anunciado que la Confederación Europea de Sindicatos ha emitido este miércoles una declaración de solidaridad con España ante "las agresiones de Trump", que irá acompañada de una movilización de las organizaciones de trabajadores del continente en Madrid el próximo 18 de junio.

Sordo ha advertido de que "este nuevo Nerón, este nuevo Napoleón", puede provocar "un auténtico desaguisado" que "ponga en riesgo a las clases populares y a Europa", y ha recordado que es "importante que el sindicalismo europeo tome posición en un momento como este". EFE

