CCOO lamenta que la CEOE tenga una visión "poco moderna" de la democratización empresarial

Palma, 11 mar (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que la decisión de la CEOE y Cepyme de ausentarse de la reunión con el Gobierno y los sindicatos sobre la democratización de las empresas el jueves refleja una actitud "muy poco moderna", que muestra que la patronal ve a los negocios "como un cortijo".

En una rueda de prensa este miércoles en Palma, ha manifestado que lo que más le preocupa es "el fondo del asunto, como es el hecho de renunciar a la representación empresarial que sí que tiene la obligación de ejercer, aunque sea para decir que no están de acuerdo".

CEOE y Cepyme anunciaron el martes que no acudirían el jueves a la reunión con el Gobierno y los sindicatos sobre la democratización de las empresas al considerarla un "ejercicio de intervencionismo" y un "ataque populista" por parte del Ministerio de Trabajo.

En un comunicado conjunto, las patronales relataron no acudían a la mesa convocada por Trabajo -que pretende facilitar que los trabajadores entren en los consejos y participen de la propiedad de las empresas- al considerarla "una vulneración del derecho a la propiedad privada".

Sobre esta cuestión, Sordo ha manifestado que no se trata de "medidas de carácter bolchevique", sino que la participación de los trabajadores en las empresas es una práctica propia de "un mundo civilizado", muy consolidada en países como Alemania, por lo que ha calificado de "visión muy obsoleta" la actitud e la CEOE y Cepyme.

"Los discursos de la patronal española no me dejan de asombrar, me parecen decimonónicos", ha manifestado el líder de CCOO. EFE