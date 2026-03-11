Carla Simón recibe el Premio Especial del Brain Film Fest por su cine sobre las emociones

Barcelona, 11 mar (EFE).- La cineasta catalana Carla Simón ('Romería', 'Alcarràs', 'Estiu de 1993') ha recibido este miércoles el Premio Especial del Brain Film Fest 2026 por su cine de gran carga emocional y en el que el duelo y la memoria tienen siempre un papel central.

Simón ha recogido el galardón en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), que ha acogido la inauguración del certamen dedicado a explorar y promover el conocimiento del cerebro a través del cine y la cultura, e impulsado por la Fundació Pasqual Maragall.

La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha destacado que la obra de esta cineasta "ha contribuido de forma decisiva a construir un imaginario colectivo íntimo y honesto sobre la memoria, el duelo y los vínculos familiares, con una mirada sensible que conecta directamente con las emociones y los procesos mentales que definen quiénes somos".

Además del premio honorífico, el Brain Film Fest proyectará por primera vez juntas las tres películas de Simón, empezando por la última, 'Romería', el filme inaugural de la muestra.

El director artístico del festival, Albert Solé, ha destacado que la programación de esta edición incluye siete largometrajes, de ficción y documental, veinte cortos en competición y diecinueve propuestas más de secciones paralelas.

"Esta edición del Brain Film Fest invita a los espectadores a explorar cómo nos influyen e impactan los espacios que habitamos. Hemos programado producciones que reflexionan en la pantalla sobre los entornos, la memoria, las emociones y las relaciones humanas", ha comentado sobre una programación que incluye 'Tres adioses', de Isabel Coixet, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua.

La clausura del festival recaerá en la cinta 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta, un documental en el que Alba Flores revisita la memoria de su padre en un proceso de duelo, reconciliación y afirmación personal. EFE