Cancelada la prueba de Lisboa del Campeonato del Mundo de FIM X-Trial

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- El organizador local de la prueba del Campeonato del Mundo de X-Trial anunció este miércoles la cancelación de la que estaba prevista para el 12 de abril en Lisboa debido a que no pudo garantizar las condiciones técnicas y organizativas necesarias, según informa la competición.

Durante las últimas semanas desde la Federación Internacional de Motociclismo se trabajó para poder garantizar las condiciones necesarias para celebrar el evento de acuerdo con los estándares del Campeonato del Mundo FIM X-Trial.

Tras esta cancelación, la prueba de Lisboa no será sustituida, por lo que la cita final del Mundial tendrá lugar en Tarragona el 18 de abril. EFE