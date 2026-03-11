Espana agencias

Belarra dice que Aznar es un "criminal de guerra" que tendría que estar en la cárcel

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que el expresidente del Gobierno José María Aznar es un "criminal de guerra" que tendría que estar en la cárcel después de que afirmara que está "más que justificado" el conflicto con Irán.

En declaraciones a TVE, Belarra se ha referido a las declaraciones de Aznar sobre que España debería estar al lado de sus aliados y no de sus adversarios y ha considerado que el expresidente del Gobierno "está haciendo honor a su biografía".

En su opinión, el expresidente del PP debería estar en la cárcel "por lo que hizo con la guerra de Irak" y por las declaraciones que ha hecho este miércoles "llamando a España a saltarse el derecho internacional humanitario y a saltarnos todo el entramado y toda la arquitectura institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial".

Y ha destacado la necesidad de construir una "alianza antiTrump" traduciendo los "discursos bonitos" en políticas concretas, de tal forma que se traslade el "'no a la guerra' al BOE".

Por otra parte, y en relación con las detenciones de dos presuntos autores de amenazas y ciberacoso contra ella en redes sociales, Belarra ha dicho que las mujeres de izquierdas que están expuestas públicamente son objeto de "una violencia permanente de sesgo machista, racista, fascista".

Tras destacar la necesidad de hablar sobre la financiación pública que reciben "medios ultras" por parte de administraciones del PP y de Vox, Belarra ha denunciado también la "impunidad" por "la inacción durante mucho tiempo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una justicia que sigue siendo el coto privado de la derecha". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Djokovic regresa a los octavos en Indian Wells por primera vez desde 2017

Infobae

Prisión para dos detenidos por el atropello mortal de un hombre tras una pelea en Menorca

La jueza ha ordenado el ingreso en un penal de dos hombres vinculados a un arrollamiento con resultado fatal, además enfrenta cargos por intento de asesinato y omisión de auxilio, mientras la pesquisa permanece activa y podrían producirse más arrestos

Infobae

Carla Simón recibe el Premio Especial del Brain Film Fest por su cine sobre las emociones

Infobae

Las patronales piden a Puente una bonificación de 0,25 euros por litro al combustible

Infobae

El Real Madrid pide a aficionados que no porten banderas de España ni cánticos contra Pep

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump critica de nuevo

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno lo pide, ni el PP está para fotitos”

ECONOMÍA

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y su CEO, García Maceiras, 10,5 millones más que ella

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City