Aznar advierte de que el PP necesita una mayoría "sólida" para sacar a España de la crisis

Madrid, 11 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha renegado este miércoles de gobernar con mayorías parlamentarias lógicas o naturales y ha advertido de que el PP necesita una mayoría "cuánto más solida, mejor" con acuerdos dentro de los "espacios centrales" para sacar a España de la crisis.

Lo ha expresado en la presentación de libro 'Una verdad incómoda' del exministro y presidente de la fundación Neos, Jaime Mayor Oreja, a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que ha terminado con el himno nacional y la proyección en una pantalla gigante de la bandera de España.

Aznar ha remarcado que no cree en el concepto de mayoría parlamentaria "natural", sino en un gobierno cuyo pilar fundamental sea el PP que, en su opinión, es el único "pilar constitucional" que queda en España para articular políticas a partir de "la toma de decisiones y voluntades".

"Lo que necesitamos es recuperar espacios centrales de convivencia y de diálogo, tener objetivos comunes, tener propósitos comunes, compartir, es decir, hacer ese tipo de políticas que son las que han contribuido en un gran éxito histórico de España", ha sentenciado.

El expresidente ha explicado que en el tablero político no sería lo mismo que el PP obtuviera 140 diputados en lugar de 170, porque cuantos menos parlamentarios consiga, más dependerá de Vox.

"Necesitamos un gobierno con una fortaleza suficiente para superar la situación de crisis del país", ha zanjado Aznar.

Sobre la posición de España respecto al conflicto en Oriente Medio, ha criticado que a algunos "les chirríe" que deba estar del lado de los aliados y no de Irán, al referirse a sus propias palabras hoy en un acto en Valencia que han provocado la crítica de los partidos de izquierda.

Por su parte, Mayor Oreja ha lamentado que "muchos" no entiendan todavía que "el proyecto de las izquierdas" del Gobierno de Pedro Sánchez no es algo nuevo, sino que "está vivo desde hace más de 20 años" en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero-, y ha hecho un llamamiento a los españoles para que "no nos anestesiemos".

Para el exministro y actual presidente de la fundación NEOS, España ya está "en el abismo", por lo que ha pedido a las fuerzas de derechas "capacidad de reacción" ante un "gobierno letal para España".

Asimismo, ha hablado sobre los atentados del 11M y se ha reafirmado al decir que "se hizo para cambiar la dirección política de España" en 2004 tras los gobiernos de Aznar.EFE

EFE

