Asociación 11M clama contra las guerras en el 22 aniversario: No repitamos la historia

Madrid, 11 mar (EFE).- Veintidós años después de la mayor masacre terrorista en Europa, los atentados del 11M en Madrid, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha clamado contra la situación actual en Ucrania, Gaza e Irán y contra las guerras que siempre terminan alcanzando a quienes no tienen poder de decidir: "No repitamos la historia, cada escalada de violencia puede tener consecuencias devastadoras".

La estación de Atocha ha acogido otro 11 de marzo más el homenaje organizado por esa asociación junto con los sindicatos CCOO y UGT y la Unión de Actores y Actrices que se ha iniciado con la interpretación a dos violines y un piano de la pieza "Poema de Madera" del músico Juan Pagán.

Durante su intervención, la presidenta de la asociación, Marisol Pérez Urbano, ha defendido la memoria y el recuerdo de lo que sucedió aquel día en la capital como una fecha marcada en la conciencia colectiva de todo el país cuando aquel jueves de 2004 el ritmo se detuvo de golpe tras el estallido de las bombas.

"En apenas unos segundos el bullicio cotidiano se convirtió en silencio y luego en humo y después en gritos y más tarde en desconcierto", ha recordado la presidenta de la asociación que, si bien puede parecer "lejano" que hayan pasado 22 años, el tiempo "no borra las ausencias, no suaviza los silencios y no reconstruye las vidas que quedaron rotas".

Pérez ha tenido palabras de recuerdo con las víctimas de los trenes de Adamuz porque ver los vagones destrozados y a las familias esperando noticias despierta en las víctimas del 11M recuerdos muy dolorosos. "De todo corazón no estáis solos, en el dolor se puede acompañar", les ha dicho.

En presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la directora general de Víctimas del Ministerio del Interior, Montserrat Torija o el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo , Juan Francisco Benito, así como representantes del PP, PSOE y Más Madrid la presidenta de la asociación 11M ha querido referirse a la situación actual.

Sin aludir explícitamente a la participación del entonces Gobierno liderado por José María Aznar en la guerra de Irak y los atentados del 11M, Pérez ha apuntado que hace 23 años el mundo también vivía tiempos convulsos.

"Sabemos bien lo que ocurrió después, porque las guerras rara vez se quedan donde empiezan sus consecuencias, viajan, atraviesan fronteras y terminan alcanzando a personas que nunca tuvieron poder para decidirlas", ha aseverado

Por eso, ha instado a no repetir la historia, a no escalar en una violencia que puede tener consecuencias humanas devastadoras.

"Desde nuestra memoria y desde nuestro dolor seguiremos defendiendo siempre lo mismo, la vida, la paz y la responsabilidad de no empujar al mundo hacia tragedias que luego nadie puede reparar", ha zanjado

También las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente, han recordado que hoy, también como hace 22 años, se quiere usar el odio y la islamofobia.

Es momento de exigir paz, sin posturas equidistantes y abstractas", ha dicho Huertas, en tanto que López ha defendido que la sociedad se reafirme en contra de la violencia y el odio."Frente al terrorismo, democracia, frente al fascismo trumpista, solidaridad y paz", ha concluido.

El acto ha concluido con una ofrenda floral de claves y rosas blancas en recuerdo de los 193 asesinados. EFE

