Arbeloa asegura que la lesión de Mendy “no tiene buena pinta”

Madrid, 11 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, declaró que la lesión del francés Ferland Mendy, quien abandonó el partido ante el Manchester City al descanso, “no tiene buena pinta” a la vez que quiso “agradecerle el esfuerzo” al “correr el riesgo” de jugar dos partidos seguidos como titular por primera vez en toda la temporada.

"Es pronto aún, pero es difícil creo que esté el martes, hay que hacerle pruebas. Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene”, dijo en rueda de prensa.

Arbeloa, previamente en declaraciones a Movistar+, aseguró que “no tiene buena pinta” la lesión, después de que Mendy abandonara el césped al sufrir molestias musculares.

Un Mendy que disputó 90 minutos contra el Celta de Vigo el pasado viernes y 45 este miércoles. En total, 135, de los 247 que acumula en la temporada.

A la espera de las pruebas médicas el Real Madrid cuenta con la duda para el partido de vuelta en Manchester del martes 17 de marzo de Álvaro Carreras, otro lateral izquierdo de la primera plantilla -además de Fran García, sin lesión- quien sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha, con el mejor escenario de recuperación de que esté disponible para el partido en el Etihad. EFE