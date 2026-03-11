Aagesen tilda de dramático el desplome de pasarela de Santander "que nunca debió ocurrir"

Madrid, 11 mar (EFE).- El Ministerio ha sido siempre "diligente con todo el litoral español" ha asegurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en relación con la pasarela desplomada recientemente en Santander en la que fallecieron seis jóvenes, y ha dicho que fue un accidente "totalmente dramático que nunca debió ocurrir".

La ministra ha aprovechado para trasladar cariño y apoyo a los allegados de las víctimas tras informar de que desde el Ministerio "lo que estamos haciendo es dar toda la información desde el inicio del proyecto que data de hace muchos años".

Ha destacado el impulso que están dando todas las partes para saber "qué ocurrió, por qué ocurrió", para que "no vuelva a ocurrir", ha añadido la ministra durante un acto público celebrado hoy por Europa Press.

Desde su Ministerio -ha dicho- se está dando siempre toda la información requerida y "la jueza que instruye el caso es la que dirimirá quién tiene o no la responsabilidad".

"Desde el Ministerio hemos estado siempre diligentes con todo el litoral español trabajando", ha asegurado Aagesen.

También en este caso, aunque será "la jueza la que sepa realmente quien tiene la responsabilidad en lo ocurrido", ha insistido. EFE