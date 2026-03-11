Aagesen espera que aparezcan tierras raras en España tras aprobar el plan de acción

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este miércoles que, "con seguridad", aparecerán tierras raras en España después de que se anunciara ayer la aprobación del plan de acción de las materias primas minerales.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Aagesen recordado que, según el último estudio, que data de 1975, España tiene identificadas 22 de las 34 materias primas fundamentales del listado europeo.

"Por lo tanto, tenemos que investigar y analizar si tenemos otras fuentes más allá de estos 22 recursos", ha dicho.

"Nosotros somos conocedores de que tenemos materias primas, lo que queremos hacer ahora es profundizar y tener una visión de 360 grados", ha explicado Aagesen.

"Tenemos ya materias primas fundamentales, tenemos materias primas estratégicas, pero queremos conocer si son extraíbles o no y queremos hacerlo de la mano del sector", ha añadido.

El Gobierno aprobó la víspera el plan de acción de las materias primas minerales con horizonte 2030, con el que estima movilizar 414 millones de euros y que contará con 34 actuaciones, ocho urgentes, entre las que está el programa nacional de exploración minera, al que también ha dado ya luz verde.

Este plan gira en torno a cuatro ejes: autonomía estratégica, circularidad, gestión sostenible y fomento del tejido productivo e industrial.

El plan de acción aprobado incluye 34 actuaciones interdepartamentales repartidas en cuatro categorías -regulatorias, sectoriales, transversales y de impulso a la I+D+i-, detalló Transición Ecológica en una nota.EFE