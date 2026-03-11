Espana agencias

Aagesen dice que plan de cierre nuclear sigue con la única petición de prórroga de Almaraz

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que se mantiene el calendario escalonado de cierre de las centrales nucleares y que la única prórroga que se ha presentado es la de la planta extremeña de Almaraz, que analiza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Preguntada sobre lo que puede ocurrir con las plantas de Cofrentes y Ascó, que tienen su cese de actividad previsto para 2030, Aagesen ha señalado en una intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press que por el momento solo se ha presentado la petición para alargar la vida de Almaraz.

En este proceso, la ministra ha señalado que ahora está pendiente el informe del CSN sobre la "seguridad radiológica" de la central, que esperan que se haga con "rigor técnico y atendiendo a sus principios".

Tras ese procedimiento, el Gobierno analizará los tres grandes elementos para que la prórroga no suponga una carga para los consumidores, que las condiciones de seguridad de la planta sean las adecuadas y que se garantice la seguridad del sistema eléctrico.

Preguntada por las declaraciones en la víspera de la presidenta de la Comisión Europea sobre la energía nuclear, Aagesen ha indicado que España se dedica a aportar en lo que es "competitivo y estratégico".

Aagesen ha insistido en que en España hay muchas empresas energéticas y que desde 2018 donde se han visto inversiones en redes, renovables o almacenamiento, pero que ninguna empresa ha hablado de invertir en nuclear.

"No he escuchado a ninguna empresa que quiera invertir en un parque nuclear", ha dicho. EFE

