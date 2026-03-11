Aagesen destaca su apuesta por "todo al verde" en la transición ecológica pese a la guerra

Madrid, 11 mar (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado la apuesta de su Ministerio por "todo al verde", pese al contexto de guerra, porque el desafío climático es un problema que "no se detiene" ni espera a que se resuelvan los conflictos, sino que "se acelera".

El Gobierno y su Ministerio "seguirán apostando por la transición ecológica" ha asegurado este miércoles la ministra durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Aagesen ha dicho que seguirá impulsando "ese todo al verde, porque creemos que es una gran oportunidad", ha añadido.

La ministra ha ensalzado el llamado Pacto Verde, que fue "un acuerdo histórico, un compromiso de Europa para actuar de forma conjunta ante el mayor desafío por delante", el cambio climático.

Dicha emergencia "no entiende de fronteras, ni ideologías y es global".

Es una crisis "que no se detiene", sino que "se acelera, que no espera la resolución de conflictos y que es un desafío que exige respuestas no solo solventes, sino sostenibles y con visión de largo plazo", ha añadido la ministra.

Se ha referido a la propuesta de pacto climático del Gobierno en España, para la que busca "cooperación y colaboración con todos y cada uno de los agentes", que permita reforzar las políticas frente al cambio climático.

En su opinión, es fundamental "anticiparnos con el mejor conocimiento científico y las mejores soluciones técnicas y tecnológicas"

"Quiero ser una vicepresidenta del consenso, del acuerdo, de la unidad; buscar los compromisos que nos unen, más que lo que nos separan", ha destacado Aagesen.

Ha añadido que la seguridad climática "no tiene nada que ver con la derecha o con la izquierda, con el progresismo o con el conservadurismo", sino que "forma parte de nuestra responsabilidad para proteger a los ciudadanos".

Se ha referido además a la "histórica" alianza por la seguridad climática con Portugal, tras la reciente cumbre hispano-lusa en la que se ha reforzado la cooperación entre países para actuar "unidos" frente a los riesgos del cambio climático.

La ministra también se ha referido a los incendios de cara a la próxima temporada y ha destacado las numerosas acciones emprendidas en los últimos meses desde el Gobierno; entre otras, "algo tan importante como la profesionalización de los bomberos forestales".

Una buena gestión de los montes incluye "los 365 días al año", no solo se necesita cuando llega el fuego y especialmente en la actual era climática con "las nuevas generaciones" de incendios.

Aagesen ha hablado además sobre las presas y agua embalsada, tras las sucesivas borrascas de los últimos meses, y ha dicho que el Ministerio trabaja en la seguridad de las mismas de "manera constante"; "es fundamental", ha precisado.

Ha recordado que en el territorio existen más de 2.000 presas, de las cuales 375 son competencia directa del Miteco; otras son concesionarias y también se encargan del control y seguridad de las mismas.

La ministra ha destacado que la primera auditoría transparente y "desde el rigor técnico" en el país se hizo en 2019, cuando el actual Gobierno llegó al poder.

Ha cifrado en más de 1.800 las inspecciones realizadas y además se ha incrementado el presupuesto para ello que estaba "paralizado" previamente, junto con la implementación de la dotación de personal, ha explicado. EFE