Aagesen confía en que la primera subasta de eólica marina se lleve a cabo este año

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado que espera que la subasta de eólica marina llegue en este 2026 después de que su ministerio lanzara la preceptiva consulta pública el pasado febrero.

Aagesen ha señalado que cada vez hay "más apetito" inversor por esta tecnología, que tiene "que formar parte de nuestro mix energético".

El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó a comienzos del pasado febrero la consulta pública previa para la orden que aprobará las bases de las primeras subastas de eólica marina en España, un procedimiento anhelado por el sector, que esperaba que esta tecnología despegara en 2025.

De acuerdo con la información disponible, la norma busca establecer un procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar a instalaciones eólicas 'offshore' un régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red y prioridad en concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Aagesen ha especificado que los plazos concretos para que esta subasta pueda celebrarse dependerán de "todas las alegaciones" que se realizan y de cómo puedan analizar la cuestión "ingente" de propuestas para que los proyectos sean técnicamente viables. EFE