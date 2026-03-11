Aagesen asegura que "todas las medidas, incluidas las fiscales" están sobre la mesa

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado que "todas las medidas están sobre la mesa, incluidas las fiscales" respecto a las posibles medidas que se puedan tomar para amortiguar el impacto generado por el conflicto en Oriente Medio.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press este miércoles, Aagesen ha señalado que lo tienen que "valorar" y analizar "cómo evolucionan los mercados".

En este sentido, ha señalado que es importante la "trazabilidad" para medir cuál es el impacto que se va a ver en los distintos mercados, en tanto que ha señalado que hoy el barril de brent (de referencia en Europa) está en 87 dólares y hace un día y medio estaba en 118 dólares.

"Tenemos mucha volatilidad", ha incidido, por lo que es necesario tener esa trazabilidad "constante" para poder tomar las medidas más adecuadas.

En este sentido, ha señalado que cualquier medida que se tome tiene que estar validada por la Unión Europea (UE), por lo que se habla de los márgenes que ya existe o que se han aplicado en Europa, y ha indicado que el tope de las gasolinas es "una medida que no se toma en Europa".

"Para los productos petrolíferos hay otras medidas que son más ágiles", ha dicho.

Preguntada específicamente por la fiscalidad, ha sostenido que es una de las posibilidades.

"Todas y cada una de las medidas que aplicamos durante la guerra de Ucrania están sobre la mesa", ha apuntado la ministra, que ha añadido que buscan "hacer el mejor plan posible para toda la ciudadanía".

La ministra ha recordado que en su momento ya suprimieron el impuesto del 7 % a la generación o aplicaron una reducción del IVA.

Aagesen ha evitado comprometer una fecha en la que se tomarán estas medidas, "lo que sí que puedo decir es que vamos a estar en constante monitorización de la situación y actuaremos cuando estimemos que es el momento".

En este aspecto, ha expuesto que ya tienen una hoja de ruta sobre la mesa, reuniones de agentes sociales, con los grupos parlamentarios… con el objetivo de que "nazcan propuestas del diálogo" para que puedan salir adelante.

Sobre la reunión que mantendrán esta tarde con el sector gasista y petrolero, Aagesen ha apuntado que les van a pedir que hagan un análisis sobre cuál está siendo el impacto, qué previsión de futuro tienen y su exposición a los mercados. EFE