84-85. El UCAM, que ganaba por 15, vence sólo por uno en Italia y deberá rematar en Murcia

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- El UCAM Murcia venció por la mínima (84-85) en la pista del Pallacanestro Reggiana italiano en el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Copa de Europa, en el que fue ganando por hasta 15 puntos, y deberá rematar el pase a las semifinales el próximo miércoles en casa.

El conjunto español, que lleva 11 victorias seguidas en la competición y 12 de 13 en la misma contando las dos primeras fases y este inicio de las eliminatorias, se mostró superior a partir del segundo cuarto pero dejó con vida a su adversario después de endosarle un parcial de 2-22 que en ese momento lanzaba a los de Sito Alonso.

En Reggio Emilia, en el norte de Italia, y contra el que es el octavo clasificado de la Lega -ocho triunfos y 11 derrotas en su campeonato doméstico para el Reggiana-, se jugaba un choque que suponía el reencuentro con Troy Caupain, base estadounidense que fue jugador del UCAM entre 2023 y 2025 y que es clave en los esquemas del griego Dimitris Priftis. Lo demostró ante su ex con 22 puntos y fue el máximo anotador del choque empatado con el universitario Michael Forrest.

El partido estuvo bastante equilibrado durante el primer cuarto aunque con los italianos siempre por delante a excepción del 1-2. Tuvieron un +5 con el 15-10 y el 21-16 y el cuadro murciano se vio lastrado por su desacierto con el triple y en esos diez minutos hizo un 1/9 desde más allá del arco con el único enceste de máximo valor logrado por Dylan Ennis. A los de Sito se les veía algo imprecisos y sin terminar de desarrollar su defensa característica.

Sin embargo, en el segundo cuarto, a base de una muy buena actividad y atrás y ahora sí enchufando de tres en tres, el equipo grana consiguió un tremendo parcial de 2-22 en cinco minutos que le permitió mandar por 15 puntos (23-38). Mantuvo esa renta hasta el 28-43 aunque le faltó algo de continuidad y la consecuencia de ello fue que el Reggiana recortó la diferencia y la dejó en nueve tantos al descanso (42-51). Los 35 puntos anotados por los universitarios en el cuarto le enfilaron hacia el triunfo aunque habría que seguir trabajándolo sabiendo que cada punto cuenta. Caupain y Forrest, ambos con 15 puntos, lideraban el ataque de sus respectivos bandos.

Los italianos, con una gran recuperación, se situaron a cuatro puntos (53-57) pero un parcial de 0-7 volvió a dar impulso a los españoles, que volvieron a rebasar la barrera de la decena de puntos a favor (53-64). Priftis lo paró con tiempo muerto. Sin embargo, Jonah Radebaugh, con dos triples seguidos, hizo que los murcianos concluyeran el cuarto 12 arriba (60-72).

En el periodo final el Reggiana se mostró más entonado de inicio y fueron creciendo y creyendo en sus opciones. De hecho, se colocó a un punto con el 73-74 pero otra vez en ese momento emergió Radebaugh. El capitán, con su tercer triple, abrió la brecha de nuevo (73-80). Jaime Echenique, Stephen Brown y sobre todo Caupain se encargaron de enjugar toda esa diferencia (84-84 ya dentro del último minuto). El triunfo, no obstante, se lo llevaron los visitantes con un tiro libre anotado por Forrest a cuatro segundos de la conclusión aunque la eliminatoria sigue muy viva y se resolverá en Murcia, entonces con el factor cancha a favor del UCAM. La vuelta será el próximo miércoles 18 de marzo a las ocho y media de la tarde en su cancha del Palacio de los Deportes.

Ficha técnica:

84. Pallacanestro Reggiana (21+21+18+24): Caupain (22), Stephen Brown (13), Woldetensae (3), Severinii (2) y Bryson Williams (16) -cinco inicial-, Barford (-), Thor (2), Rosatto (6), Uglietti (2) y Echenique (18).

85. UCAM Murcia Club Baloncesto (16+35+21+13): DeJulius (13), Ennis (11), Raieste (-), Toni Nakic (-) y Cacok (10) -cinco inicial-, Michael Forrest (22), Radebaugh (9), Falk (2), Cate (9), Moussa Diagne (-) y Kelan Martin (9).

Árbitros: Nemanja Ninkovic, de Serbia; Mehmet Karabilecen, de Turquía; Janis Rozenbergs, de Letonia. Eliminaron por cinco faltas al local Uglietti (m.33) y a los visitantes Cacok (m.38) y Cate (m.39).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Copa de Europa de baloncesto que se disputó en el pabellón Palasport Giulio Bigi de Reggio Emilia ante unos 4.000 espectadores. EFE

