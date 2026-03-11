79-76. El Tenerife supera al Gran Canaria y se asegura el primer puesto de su grupo

La Laguna, 11 mar (EFE).- Victoria de La Laguna Tenerife sobre el Dreamland Gran Canaria este miércoles en el pabellón de Deportes Santiago Martín por 79-76 en un duelo que decidía el liderato del Grupo L de la Liga de Campeones FIBA, un triunfo local por tres puntos que le asegura ese primer puesto a falta de una jornada para concluir la segunda fase.

El Tenerife tenía que ganar por más de dos puntos para asegurarse ese primer lugar del Grupo L y lo hizo por tres en un final agónico porque los visitantes, tras un parcial final de 0-9, a punto estuvieron de aguarle la fiesta al equipo tinerfeño.

Marcelinho Huertas, con 28 puntos, fue de nuevo uno de los grandes protagonistas de un partido intenso, emocionante y muy entretenido. Junto al base brasileño también destacó el buen trabajo de Fran Guerra en la segunda parte.

Una primera parte muy igualada entre dos equipos que arriesgaron lo justo. Intercambios de canastas sobre todo en el primer cuarto y alternancias en el marcador.

Un mejor acierto en los lanzamientos exteriores por parte del tenerife le permitió tomar una pequeña ventaja en el marcador (14-9) tras un triple de Doornekamp y otro de Jaime Fernández, pero el Gran Canaria respondió con rapidez. Pelos anotaría un triple importante (15-12) y Brussino otro para igualar de nuevo el choque (15-15, min. 6).

Los dos técnicos empezaron a buscar un mejor quinteto en cancha, así como dar descanso a jugadores. No hubo cambios significativos en el marcador y la igualdad se mantuvo hasta el final del primer cuarto (23-24).

Dos triples consecutivos de La laguna Tenerife -Huertas y Abromaitis- permitieron, de nuevo, que los locales tuvieran una pequeña renta en el electrónico, un marcador a favor que lograron mantener hasta el final del segundo cuarto e incluso alcanzar una diferencia de nueve puntos (41-32) a falta de un minuto para alcanzar el descanso.

Un triple de Giedriatis en el inicio del tercer cuarto puso al Tenerife con una ventaja de 12 puntos (46-34), la máxima hasta el momento.

Sin duda, el equipo insular pudo y supo manejar mejor los dos cuartos finales. Manuvo las diferencias contra un rival que, pese a sus intentos por darle la vuelta al marcador, terminaba fallando al final. La dirección de Huertas en este segundo tiempo fue determinante, así como el empuje de Fran Guerra en momentos determinados.

El choque se fue al último cuarto con ventaja de once puntos para los locales (63-52) y para empezar los últimos diez minutos un 2+1 de Guerra que ponía la máxima distancia del partido (66-52).

Daba la sensación de que los tinefeños lograrían su objetivo por tal como iba el encuentro e incluso a 1.50 para el final la ventaja local era de once puntos (78-67), pero cambio todo en un abrir y cerrar de ojos. Tiempo de Jaka Lakovic y los visitantes, apretando más en defensa, consiguien reducir las distancias y ponerse a tres puntos a dos segundos del final (78-75).

Falta sobre Huertas que anota el primero y tira a fallar el segundo (79-75), balón para Brussino al que se le hizo falta. El alero argentino anotó el primer, a falta de menos de un segundo, y tiró a fallar el segundo, palmeo de Tobey que no llega a anotar y triunfo final del Tenerife que también superó el 'basket average'.

- Ficha técnica:

79 - La Laguna Tenerife (23+20+20+16). Huertas (28), Fernández (9), Giedriatis (6), Doornekamp (10), Guerra (12) -inicial-, Fitipaldo (3), Van Beck (2), Alderete (-), Shermadini (-), Abromaitis (5 y Bordón (4).

76 - Gran Canaria (24+10+18+24). Albicy (2), Wong (10), Brussino (13), Pelos (11), Tobey (11) -inicial-, Samar (4), Robertson (23), Vila (-), Kuath (2), Alocén (-) y Maniema (-)

Árbitros: Rosso (FRA), Hozorov (BUL) y Yilmaz (TUR).

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unos cuatro mil quinientos espectadores. EFE

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