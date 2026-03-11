Espana agencias

6-2. Israel se despide del Clásico Mundial con un triunfo ante Países Bajos

Redacción Deportes, 10 mar (EFE).- Israel dijo adiós este martes a su participación en la VI edición del Clásico Mundial del Béisbol con una victoria por 6-2 ante Países Bajos en el Grupo D que se disputa en Miami.

Ambas novenas se despidieron del torneo pero aseguraron su presencia para el próximo Clásico Mundial al evitar quedar en el último lugar del Grupo D, que terminó en manos de Nicaragua.

Israel terminó con la frente en alto, con dos partidos ganados y dos derrotas, y mejoró su desempeño con respecto al Clásico Mundial de 2023.

Mientras que en Países Bajos, dirigido por Andrew Jones, se notó que existe un relevo generacional. Terminó con marca de 1-3 y volvió a quedar eliminado en la fase de grupos, pero esta noche rindió honores al experimentado Shairon Martis, quien subió a la loma de los sustos en el segundo inning en medio de una ovación de pie de sus compañeros en el dugout del LoanDepot Park.

Ante Israel, Martis lanzó 3.1 entradas sin permitir anotaciones, recibió un hit y ponchó a dos.

Martis, de 38 años, quedó en la historia de Países Bajos al lanzar para su país en cinco de las seis ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2013, 2017, 2023 y 2026), además, igualó el récord de más participaciones en este torneo que ahora tiene junto al venezolano Miguel Cabrera y el cubano Alfredo Despaigne.

Pese a que Países Bajos tomó la ventaja en el primer inning, cuando anotó dos carreras, Israel lo superó con un racimo de seis carreras en el sexto episodio, por un sencillo de dos carreras con las bases llenas de Jake Gelof y un doble productor de dos anotaciones de Matt Mervis.

Este miércoles se jugará el clásico del Grupo D entre los invictos República Dominicana y Venezuela que decidirá el liderato y el rival de estas novenas en los cuartos de final. EFE

