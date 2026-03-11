Espana agencias

47-27. El Barça certifica el primer puesto con el récord de goles en la 'Champions'

Barcelona, 11 mar (EFE). – El Barça certificó este miércoles la primera posición del Grupo B de la Liga de Campeones tras liquidar por la vía rápida al Eurofarm Pelister normacedonio firmando su récord de goles a favor en la historia de la máxima competición continental (47-27).

El conjunto que dirige Carlos Ortega supera así los 46 goles que firmó en el triunfo ante el Zagreb de esta misma temporada (46-26) y amplió a 43 victorias en 44 partidos oficiales su racha de la temporada. Destacaron el joven extremo Adrián Sola, con 7 goles, y Viktor Hallgrímsson, con 12 paradas y un 50% de acierto.

El Barça no retomará ya la máxima competición continental hasta finales de abril, cuando arrancarán los cuartos de final, a los que accede de manera directa. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el GOG danés y uno de los equipos del Grupo A, donde este jueves se decidirán las posiciones del tercero al sexto, repartidas entre Kielce, Veszprem, Nantes y Sporting.

Con el liderato a tiro (al Barça le bastaba incluso un empate), ni las rotaciones apartaron al conjunto azulgrana de su objetivo. Tampoco lo hizo el sorprendente ritmo lento que propuso el Pelister, siempre al límite del pasivo, una fórmula que le dio cierto rédito en el arranque.

Pero el plan normacedonio apenas incomodó a un Barça que encontró pronto la manera de imponer su ley: la dirección de Janc, encargado de acelerar cada posesión, las transiciones de Sola y un Nielsen entonado bajo palos marcaron las primeras diferencias (7-4, min. 8).

Con el paso de los minutos, el Pelister fue perdiendo eficacia, el Barça elevó el tono defensivo y la irrupción de Petar Cikusa y Makuc acabó por quebrar la resistencia visitante. La joya azulgrana volvió a dejar destellos mientras que el esloveno se sumó a su comparsa para estirar la ventaja pasado el ecuador de la primera mitad (14-9, min. 17).

Los visitantes se resistían a bajar los brazos, fieles a un plan que desesperaba a propios y extraños. Ortega, sin embargo, tenía preparadas más respuestas: la aparición de Bazán, muy acertado para interpretar el listón arbitral en el contacto y cerrar esa vía, se sumó al liderazgo de la dupla francesa Mem-N’Guessan para enviar el partido al descanso con un claro 24-15.

Ni el paso por vestuarios dio aire al Pelister. La corta rotación por la que apostó su técnico empezó a pasar factura y, para colmo, la apuesta por atacar con siete y portería vacía terminó volviéndose en su contra. El aplomo azulgrana los asfixió y la irrupción de Hallgrímsson convirtió la diferencia de nueve goles del descanso en una mera anécdota (38-21, min. 46).

El cuadro normacedonio trató entonces de protegerse de un resultado aún más abultado, recuperando ataques largos para hacer morir el partido. Ni siquiera eso logró frenar a un Barça cuyo espíritu competitivo superaba con creces un liderato ya asegurado y que mantuvo su empeño hasta el contundente 47-27 final.

-Ficha técnica:

47 - Barça (24+23): Nielsen; Sola (7, 2p), Janc (1), Carlsbogard (3), Fàbregas (4), Frade (4) y Barrufet (5, 2p), -siete inicial-, Hallgrímsson (2, p.s), Bazán (-), Fernández (2, 1p), Mem (6), Djordje Cikusa (2), N’Guessan (1), Makuc (5), Aleix Gómez (-) y Petar Cikusa (5).

27 - Eurofarm Pelister (15+12): Heidarirad; Manaskov (3), Widomski (3), Henigman (3), Grahovac (3), Hackbarth (2) y Kuzmanovski (3, 1p), -siete inicial-, Mitrevski (p.s), Ristevski (3), Radivojevic (1), Abutovic (-), Kalajdjieski (1), Brestovac (-), Atanasijevikj (3), Peshevski (-) y Hosni (2).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 8-6, 12-8, 16-11, 19-13, 24-15 (descanso), 28-17, 32-19, 36-21, 40-22, 43-25 y 47-27 (final).

Árbitros: Svavar Peturson (ISL) y Sigurdur Thrastarson (ISL). Excluyeron dos minutos a Dani Fernández (min.20) por parte del Barça y a Nik Henigman (min.10), a Oussama Hosni (min.19) y a Samoil Ristevski (min.44) por parte del Eurofarm Pelister.

Incidencias: Decimocuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 1.647 espectadores. EFE

avm/jl

