3-0. Europa se rinde al Bodo/Glimt

Redacción deportes, 11 mar (EFE).-El Bodo/Glimt se colocó en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que impulsaron a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.

Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Cada temporada da un paso más hacia delante. Primero, sorprendió en la Liga Conferencia; después, alcanzó las semifinales de la Liga Europa. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.

El trabajo de Kjetil Knutsen es espectacular. Sus jugadores juegan como un bloque perfectamente engrasado, con velocidad en las transiciones, dos toques máximo, fluidez, recuperación vertiginosa tras pérdida y, al fin y al cabo, una mecanización de la que presumiría Rinus Michels en su Ajax con Johan Cruyff al mando.

Esa firmeza grupal no desapareció ante el Sporting. El Bodo/Glimt venía de ganar cuatro partidos seguidos a tres equipos de las grandes Ligas: Atlético de Madrid, Manchester City e Inter, al que derrotó en dieciseisavos tanto en la ida como en la vuelta.

Parecía que el Sporting sabía lo que se le venía encima, porque se atrincheró atrás desde el pitido inicial. Saltó al césped con la idea de aguantar el dominio al que iba a ser sometido para intentar alguna contra con la que sorprender a los hombres de Knutsen.

Solo lo consiguió en una ocasión: robo en su área, pase de Trincao -sin duda el más acertado de todo el Sporting-, y remate de Guilherme salvado por Haikin. No tuvo ninguna más. Su fútbol, demasiado previsible, contrastó con el espectáculo del Bodo/Glimt, que a la media hora llegó a dar 200 pases con solo 11 fallos.

Mención especial para Berg, un jugadorazo. Manejó el juego como quiso, cuando quiso y como quiso. Dio un recital de aperturas al primer toque, una clase maestra de posicionamiento. Y eso que Trincao se pegó como una sombra. Sin éxito. Se libró de él siempre. Y arriba, Hogh, Evjen, Fet, Hauge y Blomberg eran dinamita surfeando el área, con toques rápidos, precisos y desequilibrantes.

En una de esas jugadas vertiginosas en la frontal, Evjen, tras un pase filtrado por Hauge, avisó con un mano a mano que salvó Rui Silva. Después, lo intentó sin éxito Berg desde fuera del área. Y al final, tras otro pasazo entre la defensa de Hogh, Vagiannidis derribó a Fet, que transformó el penalti para abrir el marcador.

El Bodo/Glimt disfrutaba. Era como una orquesta perfectamente afinada que aceleraba y desaceleraba cuando quería. Y, antes del descanso, decidió dar otro golpe: pase de Fet desde el costado izquierdo hacia el corazón del área; toque de primeras de Hogh de vuelta hacia la frontal; respuesta de Hauge de nuevo hacia dentro con toque por el camino de Diomande; y Blomberg, ante Rui Silva, gol. Cuatro toques, 2-0 y descanso.

El Sporting tuvo un arranque de orgullo y volvió de los vestuarios con algo de mordiente. Amasó alguna que otra posesión larga e incluso llegó a disponer de una ocasión clara de Luis Suárez. Pero el Bodo/Glimt también supo sufrir para despertar y asestar el golpe definitivo.

A falta de 20 minutos para el final, Bjortuft abrió con un golpeo exquisito hacia la banda izquierda. Por allí apareció Hauge, que desbordó a su par sin piedad. Su centro, fuerte, lo remató Hogh, que entró como un transatlántico desde atrás para hacer el 3-0 y cerrar el partido.

El Sporting, sin espacios para correr, controlado durante casi todo el choque, no pudo hacer nada más que aplaudir. El Bodo/Glimt firmó un partido incontestable. Nada que objetar a un equipo que no es ninguna sorpresa. Es una realidad que juega, vence, convence y disfruta. Los cuartos, si no hay sorpresa en Portugal, ya tienen dueño y ese no es otro que el combinado noruego.

Ficha técnica:

3.- Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Auklend, min. 87), Berg, Fet (Saltnes, min. 79); Blomberg (Maatta, min. 75), Hogh (Helmersen, min. 79) y Hauge.

0.- Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Santos, min. 63), Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; Simoes (Morita, min. 62), Hjulmand; Catamo (Faye, min. 63), Trincao, Guilherme (Braganca, min. 79); y Luis Suárez. Goles: 1-0, min. 32: Fet, de penalti; 2-0, min. 45: Blomberg; 3-0, min. 70: Hogh.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró cartulina amarilla a Hjulmand (min. 20) por parte del Sporting y a Gundersen (min. 44) y a Hogh (min. 76) por parte del Sporting.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo ante cerca de 8.000 espectadores. EFE