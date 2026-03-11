127.000 toneladas de residuos ilegales incautadas en gran operación liderada por España

Madrid, 11 mar (EFE).- La mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos llevada nunca a cabo, bautizada como 'Custos Viridis' y liderada por la Guardia Civil, ha permitido la incautación de 127.149 toneladas de desechos y la detención de 337 personas.

La operación, coordinada por Europol y en la que han colaborado 71 países, ha demostrado que este delito será en los próximos años el más importante entre los de carácter medioambiental, han explicado miembros de la Guardia Civil en una conferencia de prensa.

Los residuos incautados en la fase ejecutiva de la operación, en el segundo semestre de 2025, tienen un valor de mercado de 31 millones de euros. Entre ellos, había 602 toneladas de agentes contaminantes.

También se han intervenido casi 10 millones de euros y 130 vehículos y propiedades.

En España, "país de origen, de tránsito y de destino" de los residuos ilegales, según ha descrito el comandante Pedro Garrido, se han realizado 23 operaciones específicas que han derivado en 41 personas detenidas o investigadas y en la detección de 77.410 kilos de residuos, 250 vehículos importados ilegalmente, 3.000 certificados falsos de descontaminación de vehículos y 5.400 kilos de gases refrigerantes de efecto invernadero.

Estos gases requisados hubieran emitido 6.300 toneladas de dióxido de carbono, "que equivalen a recorrer 25,7 millones de kilómetros con un vehículo".

"Es un mercado criminal que genera muchos beneficios económicos y que tiene unas penas de cárcel muy bajas", ha dicho Garrido, que ha destacado cuál es el principal obstáculo para luchar contra este delito: las grandes organizaciones criminales "se amparan en el 90-95 % de los casos en negocios legales".

En el caso de España no existe un registro de empresas certificadas como legales y el control depende de ellas mismas, ha indicado.

Los residuos urbanos e industriales, los textiles, los plásticos, los automóviles, los gases, las placas solares... la lista de desechos objeto de tráfico ilícito es casi infinita. En algunos casos, las redes criminales los abandonan a su suerte y en otros los incendian, lo que constituye una nueva fuente contaminante y un problema de seguridad, han explicado los expertos.

El capitán José Antonio Alfaro, jefe de análisis de medioambiente en Europol, ha señalado que se trata de "una de las operaciones con más impacto de las que se han hecho hasta el momento" y ha servido para "actualizar la foto" de esta "nueva tendencia criminal".

"Lo más interesante no es lo que sabemos, sino lo que nos queda por saber", ha expresado.

La disparidad de tratamiento para este delito en los distintos códigos penales "dificulta las operaciones", ha lamentado. "En unos países es un delito, en otros ni siquiera es una infracción administrativa".

Los participantes en la operación han destacado que no se puede saber si la incidencia de este delito ha ido en aumento, porque las investigaciones partieron de cero. No había en Interpol datos sobre el crimen organizado en el ámbito medioambiental. "Ahora sí los tenemos", han celebrado.

Según ha expuesto Pedro Garrido, en España son "puntos críticos de entrada y salida" los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander.

Cuando el tráfico ilegal se hace por carretera, los pasos fronterizos de Irún y La Junquera son los más empleados.

El comandante del Seprona Ramón González ha destacado que esta operación "ha intentado poner freno a una de las facetas del delito medioambiental menos combatida antes".

"El objetivo no ha sido hacer inspecciones, sino desmantelar organizaciones criminales", ha apuntado Mario Pellegrino, teniente coronel del cuerpo de Carabinieri, también presente en la conferencia de prensa. Hasta la camorra, ha dicho, tiene interés en este negocio. EFE

