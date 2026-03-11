Espana agencias

120-106. Doncic impulsa a los Lakers con su séptimo triple doble del año

Guardar

Chicago (EE.UU.), 11 mar (EFE).- Luka Doncic firmó este martes su séptimo triple doble de la temporada, al sumar 31 puntos, once rebotes y once asistencias en la victoria 120-106 de Los Ángeles Lakers en casa contra los Minnesota Timberwolves.

Doncic sigue dominando contra los Wolves, un rival contra el que había metido 49 puntos al principio de la temporada en una de las tres victorias cosechadas por los Lakers contra estos rivales.

El equipo de JJ Redick lleva seis victorias en sus últimos siete partidos y está creciendo en el Oeste cuando falta un mes para el final de la temporada regular.

Son quintos (40-25), empatados precisamente con los Wolves, mientras que los Houston Rockets (40-24) alcanzaron la tercera posición con su triunfo contra los Toronto Raptors.

Austin Reaves fue, una vez más, el principal socio de Doncic, con 31 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

"Es genial, me hace la vida más fácil en la pista y fuera del campo es un gran chico", dijo Doncic al acabar el partido.

LeBron James se perdió el partido por un problema en el codo izquierdo y por unas molestias en el pie izquierdo. Con esta baja, King James no disputó ninguno de los tres partidos contra los Wolves de este año.

Los Wolves sufrieron otro duro revés tras caer en casa contra los Orlando Magic.

Fue una noche poco brillante a nivel ofensivo para los Wolves, en los que Anthony Edwards no pasó de los catorce puntos, con un modesto dos de quince en tiros de campo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo avala el disfrute dual del complemento de maternidad para los funcionarios de clases pasivas

Ambos padres podrán solicitar la bonificación por hijos en las pensiones de funcionarios del antiguo régimen si cumplen los requisitos, tras un fallo que iguala derechos y corrige una discriminación reconocida por la justicia europea

El Supremo avala el disfrute

La mayor feria sobre la Educación se inaugura con la digitalización como protagonista

Infobae

El Supremo fija el 28 de abril la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por las mascarillas

El Tribunal Supremo celebrará trece sesiones a lo largo de abril para esclarecer supuestas irregularidades durante la emergencia sanitaria, con la comparecencia de altos cargos, familiares y decenas de testigos, según fuentes judiciales recogidas por Europa Press

El Supremo fija el 28

Una víctima de trata de seres humanos en Burgos sostiene que vivió bajo "amenazas y humillaciones"

La Fiscalía solicita más de dos siglos de prisión para los seis acusados de explotar a migrantes en un piso de la ciudad, donde la testigo protegida relató abusos, amenazas constantes, jornadas sin descanso y control absoluto por parte de la red criminal

Infobae

Confirmada la condena a 15 años de cárcel a un padre que agredió sexualmente a su hija con discapacidad

La justicia gallega ratificó la pena máxima impuesta tras acreditar que el hombre sometió reiteradamente a su hija menor a vejaciones sexuales utilizando manipulación emocional y pruebas concluyentes, pese a los intentos de la defensa para minimizar los hechos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saltarse un semáforo en ámbar

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”