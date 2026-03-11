120-106. Doncic impulsa a los Lakers con su séptimo triple doble del año

Chicago (EE.UU.), 11 mar (EFE).- Luka Doncic firmó este martes su séptimo triple doble de la temporada, al sumar 31 puntos, once rebotes y once asistencias en la victoria 120-106 de Los Ángeles Lakers en casa contra los Minnesota Timberwolves.

Doncic sigue dominando contra los Wolves, un rival contra el que había metido 49 puntos al principio de la temporada en una de las tres victorias cosechadas por los Lakers contra estos rivales.

El equipo de JJ Redick lleva seis victorias en sus últimos siete partidos y está creciendo en el Oeste cuando falta un mes para el final de la temporada regular.

Son quintos (40-25), empatados precisamente con los Wolves, mientras que los Houston Rockets (40-24) alcanzaron la tercera posición con su triunfo contra los Toronto Raptors.

Austin Reaves fue, una vez más, el principal socio de Doncic, con 31 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

"Es genial, me hace la vida más fácil en la pista y fuera del campo es un gran chico", dijo Doncic al acabar el partido.

LeBron James se perdió el partido por un problema en el codo izquierdo y por unas molestias en el pie izquierdo. Con esta baja, King James no disputó ninguno de los tres partidos contra los Wolves de este año.

Los Wolves sufrieron otro duro revés tras caer en casa contra los Orlando Magic.

Fue una noche poco brillante a nivel ofensivo para los Wolves, en los que Anthony Edwards no pasó de los catorce puntos, con un modesto dos de quince en tiros de campo. EFE