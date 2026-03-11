110-46. Caitlin Clark lidera la paliza de Estados Unidos sobre Senegal

San Juan, 11 mar (EFE).- Caitlin Clark logró un doble-doble de 17 puntos y 12 asistencias para conducir este miércoles a Estados Unidos, equipo número uno del mundo, a aplastar a Senegal por 110-46 en el primer día del Premundial de Baloncesto Femenino en San Juan de Puerto Rico.

El encuentro, que contó entre sus aficionados con la estadounidense Sue Bird, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y cinco veces campeona olímpica, lo empezó dominando Senegal con marcador de 0-1 con un tiro libre de Yacine Diop. Fue la única ventaja del equipo africano.

Tras ese marcador, la escuadra norteamericana anotó su primer canasta de campo y no perdió más la ventaja del partido celebrado en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Así, junto con un parcial de 15-0 por una canasta de campo de Monique Billings a falta de 4:55 de ese primer periodo, Estados Unidos continuó su dominio con un marcador de 15-1.

En ese periodo inicial, quedando 1:22 del reloj, Caitlin Clark anotó sus primeros puntos, un triple, para ubicar el marcador en 26-7, una ventaja de +19.

Tras cerrar el periodo inicial a su favor, 28-11, Estados Unidos continuó su dominio en el segundo periodo, y con otro triple de Clark al minuto 4:12, como parte de un parcial de 14-4, amplió la ventaja a 42-15.

Estados Unidos, dirigido por Kara Lawson, prosiguió manteniendo sus ventajas de alrededor de 40 tantos por el resto del tercer periodo hasta el último segundo con marcador de 82-36.

En el ultimo periodo, finalmente Burrell anotó, logrando que todas las estadounidenses marcaran en el encuentro, que entonces dominaron con gusto hasta ganarlo por 64 tantos.

Previo al desafío Estados Unidos-Senegal, España, guiada por 20 tantos de Megan Gustafson, apabulló a Nueva Zelanda, 99-50, en la apertura de la competición.

El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

- Focha técnica:

110. stados Unidos (28+31+23+28): Paige Bueckers (9), Kelsey Plum (8), Dearica Hamby (7), Kahleah Copper (10), Chelsea Gray (3), Angel Reese (6), Rhyne Howard (21), Rae Burrell (5), Caitlin Clark (17), Jackie Young (8), Monique Billings (10), Kiki Irlafen (6). Seleccionador: Kara Lawson.

46. enegal (11+8+17+10): Nene Ndiaye (12), Victorine Thiaw (2), Sabou Gueye (0), Aminata Ly (1), Khadija Faye (12), Mame Fall (0), Ndioma Kané (6), Mathilde Diop (0), Yacine Diop (3), Fatou Pouye (7), Sokhna Ndiaye (0), Lena Timera (3). Seleccionador: Cheikh Starr Árbitros: James Griguol (AUS), Viola Gyorgyi (NOR) y Kevin Lei (CAN). EFE