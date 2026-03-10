Verneda: "Mi primer objetivo es claro: recuperar la ilusión de nuestros colaboradores"

Juan Antonio Lladós

Madrid 10 mar (EFE).- Ignacio Verneda, presidente electo por mayoría abrumadora de la Real Federación Motociclista de España, ha asegurado durante una visita a la Agencia EFE, que su primer objetivo es "recuperar la ilusión de la gente que colabora con la RFME, ya sean profesionales o voluntarios, porque en estos 17 meses de espera la gente se ha desilusionado mucho".

En la entrevista concedida en su visita a EFE ha asegurado igualmente que tienen que "recuperar la credibilidad y la confianza en la RFME, pues aunque no lo parezca hay circuitos que han perdido la confianza, patrocinadores, y todo esto va a ser más duro que poner en marcha algunos proyectos".

Ya con la primera pregunta Ignacio Verneda abrió toda una amalgama de intenciones en su mandato y, recapitulando sobre sus palabras, enseguida se interroga sobre "¿qué quiero?" y, enseguida, se responde: "quiero garantizar, mejorar al máximo todo lo que es la seguridad de las partes implicadas, tanto hablando de seguridad activa como pasiva, por eso quiero crear también una comisión médica con su reglamento, que hoy en día no existe".

Y explica que "hay unos médicos que colaboran, pero no tenemos una estructura ni tenemos un reglamento médico; y, paralelamente, vamos a crear una comisión de coordinación técnica, en la que estarán englobados los técnicos especializados en cada disciplina. ¿Y por qué esto? Porque quiero que todos los temas de seguridad funcionen de acuerdo con los estándares internacionales, es decir, con los reglamentos de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y todo lo que se nos marque desde fuera de organizaciones internacionales".

Y recalca que, "hoy en día, uno de los problemas más graves que tenemos son los costos y coberturas de los seguros, tenemos que mitigar esto haciendo ver que estamos trabajando para que no haya tantos accidentes".

"La formación de pilotos y de oficiales, es importantísima. No quiero decir que sea un sueño pero mi gran objetivo sería crear centros de tecnificación motociclista enclavados en distintos circuitos, de velocidad, de motocross, pues tenemos circuitos con estructuras que creo que pueden ser la base, (3:03) pero lo tenemos que trabajar con las federaciones territoriales y con las autoridades locales", continúa el nuevo presidente de la RFME.

Ignacio Verneda insiste en que "todo esto necesita unos apoyos que las federaciones territoriales y nosotros no tenemos, por lo que tenemos que buscar un sistema parecido al que tiene la federación italiana o la francesa, y sobre todo a otro nivel, porque la estructura es distinta" para recalcar casi de inmediato que quiere "potenciar el deporte femenino, el deporte inclusivo, la sostenibilidad y el moto turismo".

"Dentro de todo esto, claro, España por su Ley del Deporte, las federaciones autonómicas tienen su propio poder y nosotros no podemos entrar, pero sí que creo que nosotros tenemos que tener unos departamentos internos en nuestra sede que puedan ayudar, que sean la guía para las federaciones autonómicas".

"Por ejemplo, una federación uniprovincial, que tenemos algunas dentro de las 17 federaciones, no tiene potencial, ni tiene gente, ni tiene conocimientos para cuestiones de sostenibilidad, por ejemplo, o para un tema legal, y si nosotros tenemos un departamento fuerte, con conocimientos, que pueda apoyar a estas federaciones, pues lo vamos a hacer, si bien la federación catalana o la andaluza o la valenciana no lo necesitan, porque tienen un potencial importante financiero y de personas", explica Verneda, quien insiste en que "otras federaciones no lo tienen y creo que nosotros tenemos que impulsar estos servicios porque al final son en beneficio del deporte".

Pregunta: ¿En realidad, lo que está comentando es que van a focalizar todo el esfuerzo en consolidar una base potente de la federación, (5:27) tanto de la española como de todas las territoriales, porque como deporte, en lo que se refiere a nivel internacional, está más que bien representado y bien estructurado?

Respuesta: "Ya sabe usted que soy un gran defensor de los equipos nacionales, porque estaba en el grupo que los creó y durante una serie de años estuve primero de coordinador de esos equipos y luego de director de los equipos nacionales y, previamente, de responsable del equipo nacional de trial. Yo creo en los equipos nacionales, pero esto es un paso, es la puerta a la internacionalidad.

Pero antes, lo que es base-base depende de las federaciones territoriales y ¿qué quiere decir esto?; quiere decir que en España, en cada punto del país, pensamos de manera distinta y creo que tenemos que armonizar los sistemas de detección y de formación de pilotos y trabajar todos con la misma idea".

Aunque la responsabilidad sea de la catalana o de la andaluza o de la gallega, tenemos que trabajar todos juntos y, entonces, si a nivel internacional tenemos recursos suficientes y podemos ayudar a pilotos jóvenes según qué disciplinas, (6:49) pues lo tenemos que hacer.

Pero para esto tenemos que tener más recursos propios y esto es otro área que tendremos que desarrollar".

P. Este quizás sea un punto que no le guste tocar, pero ¿cuánto daño ha hecho todo este proceso judicializado durante 17 meses a la Federación Española?

R. "No es que no me guste tocarlo, es que me entristece y no entiendo que alguien que ame el motociclismo pueda tener paralizada a la federación durante 17 meses. Ha hecho daño, y lo he dicho inicialmente, ha generado la desilusión de la gente que trabaja para la federación, ha supuesto la pérdida de credibilidad y de confianza, pero aparte, también, una pérdida financiera. Porque tú, sí puedes firmar un contrato a medio plazo, 3 o 4 años, con un patrocinador, con un promotor, con un circuito, hay contratos en los que tú recibes y otros en los que das, pero hasta ahora te has tenido que limitar a firmar por un año.

Tú eres mi sponsor y al final de año, igual las cosas no te van bien y me dices, adiós, pero si tenemos un contrato firmado por 3 años, tú vas a ver dónde has fallado, vas a intentar invertir más y vamos a continuar nuestra relación por esos tres años. Esto no ha sido así hoy en día y como dije al final de mi parlamento a la Asamblea, una vez elegido, el tiempo pone a cada uno en su sitio y espero que los responsables asuman sus responsabilidades".

P. ¿Resulta muy chocante que se haya producido todo este conflicto y luego haya tenido el respaldo del 82% de la Asamblea?

R. Exacto. Cuando se presentaron los avales, tengo que recordar que en la Asamblea actual eran 118 miembros, más un servidor, en el momento de ser elegido. De los 118, el 16 de julio del 2024, yo presenté 86 avales, de los que me dieron por válidos, creo que fueron 84 o 85, porque había uno en el que había un error en el documento de identidad, mientras que él -su rival José Luis Berenguer- presentó 25.

A partir de ese momento empezó todo. En aquel momento yo el 80% ya lo tenía. Lo único que en ese espacio de tiempo he recuperado algunos que estaban de su lado".

P. ¿Este nombramiento le obliga a dejar los cargos que tenía en la Federación Internacional -FIM- o los puede mantener?

R. "No, al contrario. Yo era el único miembro del Consejo de Dirección de la Federación Internacional que no era presidente de la Federación Nacional. Bueno, miento, está el miembro sueco que cuando fue elegido en su primer mandato era presidente de la Federación Sueca y ahora no lo es, pero el único que no había ostentado ni ha ostentado el cargo de presidente hasta este momento era yo".

P. ¿Qué desea para este año 2026 al motociclismo español y a su trabajo en particular dentro de este nuevo cometido?.

R. "Bueno, yo lo que quiero es que podamos seguir manteniendo el nivel de éxitos internacionales pues ya de momento llevamos tres títulos y espero que el sábado sea el cuarto, y me gustaría que podamos mejorar, dentro de lo que cabe, pues se podría decir que todo lo de este año está 'todo bautizado' a nivel de campeonatos nacionales.

Que alguno de los proyectos que tengo en mente y que he expuesto con ustedes, les podamos dar a una serie de pasos importantes este año. Creo que lo de las comisiones será lo más rápido y realista y, para mí, que a final de año, en la Asamblea General, siga manteniendo este 82% de gente a mi favor, porque eso querrá decir que estamos en el buen camino". EFE

(Foto) (Vídeo)