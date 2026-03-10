Espana agencias

Un detenido en una operación antiyihadista en Melilla

Melilla, 10 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un individuo por su presunta implicación en delitos relacionados con el terrorismo yihadista en una operación dirigida por la Audiencia Nacional.

Según ha podido presenciar EFE, la operación se está desarrollando este martes en el barrio de Cabrerizas, en la calle Ramírez de Madrid, con el registro de una vivienda ante una fuerte presencia policial.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la operación la están llevando a cabo conjuntamente agentes de la Comisaría General de Información y de la Jefatura Superior de Policía.

Durante el registro, los agentes han sacado del inmueble al menos una caja con material intervenido, tal y como ha podido observar EFE.

El detenido se encuentra en el interior del inmueble y está previsto su traslado a la Jefatura Superior de Policía de Melilla, previo paso por el centro de salud para su reconocimiento médico.

Según las mismas fuentes, se trata de la segunda operación antiyihadista de este año, aunque esta no tendría relación con la primera. EFE

EFE

