Toledo se postula como ciudad europea del encuentro para ser Capital Europea de la Cultura

Toledo, 10 mar (EFE).- El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabezará la delegación que este jueves defenderá en el Ministerio de Cultura el proyecto estratégico de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una propuesta que plantea Toledo como ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.

La delegación contará con media hora para exponer el proyecto y una hora más para responder a las preguntas de un jurado internacional, según ha informado el Ayuntamiento.

El trabajo de la delegación toledana comenzó hace más de dos años y ha sido un proceso construido colectivamente junto a la ciudadanía, las instituciones y el tejido cultural y social de la ciudad.

La propuesta de Toledo se postula como un laboratorio para diseñar la ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.

En este sentido, no se busca presentar a Toledo simplemente como una "ciudad museo", sino como una "herramienta para Europa", ha dicho el alcalde, quien ha concretado que "creemos en la cultura como herramienta de cambio, como una forma de pensar la ciudad y de imaginar nuevos horizontes para Europa”.

El proyecto de Toledo se articula sobre la metáfora mineralógica de la ‘macla’, la unión de diferentes cristales que forman una estructura más fuerte sin perder su identidad original, reflejando la historia de convivencia de Toledo.

La programación para 2031 se asienta sobre cuatro ejes: activar el ADN de Toledo como ciudad traductora de ideas y memorias para generar pensamiento crítico europeo; utilizar la artesanía y los oficios como motores de innovación y regeneración urbana; reconectar la ciudad con su territorio, especialmente con el río Tajo y su Vega, y fomentar una cultura inclusiva.

El alcalde ha subrayado que Toledo "quiere volver a ser un punto de encuentro para Europa” y ha indicado que “si durante siglos supimos interpretar lenguajes y tradiciones distintas a través de hitos como la Escuela de Traductores, hoy queremos recuperar ese legado para proyectarlo hacia el futuro, porque Europa necesita, más que nunca, diálogo, entendimiento y concordia”.

Tras la presentación de este jueves, el comité de expertos evaluará las propuestas de las distintas ciudades españolas, anunciando próximamente cuáles de ellas superan el corte para pasar a la fase final del proceso.

Desde el inicio de la candidatura en noviembre de 2023, el proyecto ha evolucionado hasta la creación de una estructura de gestión profesionalizada y de hecho en 2024 se dotó de un Consejo Asesor compuesto por figuras como Gregorio Marañón, Cristina Iglesias, Rafael Canogar, Xandra Falcó y Tomás Alía, entre otros destacados nombres de la cultura y la empresa. EFE