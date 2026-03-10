Espana agencias

Toledo se postula como ciudad europea del encuentro para ser Capital Europea de la Cultura

Guardar

Toledo, 10 mar (EFE).- El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabezará la delegación que este jueves defenderá en el Ministerio de Cultura el proyecto estratégico de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una propuesta que plantea Toledo como ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.

La delegación contará con media hora para exponer el proyecto y una hora más para responder a las preguntas de un jurado internacional, según ha informado el Ayuntamiento.

El trabajo de la delegación toledana comenzó hace más de dos años y ha sido un proceso construido colectivamente junto a la ciudadanía, las instituciones y el tejido cultural y social de la ciudad.

La propuesta de Toledo se postula como un laboratorio para diseñar la ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.

En este sentido, no se busca presentar a Toledo simplemente como una "ciudad museo", sino como una "herramienta para Europa", ha dicho el alcalde, quien ha concretado que "creemos en la cultura como herramienta de cambio, como una forma de pensar la ciudad y de imaginar nuevos horizontes para Europa”.

El proyecto de Toledo se articula sobre la metáfora mineralógica de la ‘macla’, la unión de diferentes cristales que forman una estructura más fuerte sin perder su identidad original, reflejando la historia de convivencia de Toledo.

La programación para 2031 se asienta sobre cuatro ejes: activar el ADN de Toledo como ciudad traductora de ideas y memorias para generar pensamiento crítico europeo; utilizar la artesanía y los oficios como motores de innovación y regeneración urbana; reconectar la ciudad con su territorio, especialmente con el río Tajo y su Vega, y fomentar una cultura inclusiva.

El alcalde ha subrayado que Toledo "quiere volver a ser un punto de encuentro para Europa” y ha indicado que “si durante siglos supimos interpretar lenguajes y tradiciones distintas a través de hitos como la Escuela de Traductores, hoy queremos recuperar ese legado para proyectarlo hacia el futuro, porque Europa necesita, más que nunca, diálogo, entendimiento y concordia”.

Tras la presentación de este jueves, el comité de expertos evaluará las propuestas de las distintas ciudades españolas, anunciando próximamente cuáles de ellas superan el corte para pasar a la fase final del proceso.

Desde el inicio de la candidatura en noviembre de 2023, el proyecto ha evolucionado hasta la creación de una estructura de gestión profesionalizada y de hecho en 2024 se dotó de un Consejo Asesor compuesto por figuras como Gregorio Marañón, Cristina Iglesias, Rafael Canogar, Xandra Falcó y Tomás Alía, entre otros destacados nombres de la cultura y la empresa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PSOE de Santander dice que vecinos mandaron quejas de la senda costera al buzón municipal

Infobae

El Gobierno aprueba las becas 2026-2027 con 2.559 millones para casi un millón de alumnos

Infobae

El Gobierno abrirá ronda de contactos con los grupos parlamentarios por la guerra de Irán

Infobae

Alcoy inaugurará el 11 de junio el museo dedicado a Camilo Sesto

Infobae

El alza salarial media en convenio llega al 2,91 % en febrero, por encima de la inflación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga al Gobierno

La Justicia obliga al Gobierno de Cantabria a pagar la ayuda al alquiler de una mujer en situación de vulnerabilidad tras haberse negado

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Pedro Sánchez dará explicaciones al Congreso sobre su postura en la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

ECONOMÍA

Juan Roig (Mercadona) anuncia un

Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Mercadona cierra otro año histórico con 41.900 millones en ventas y 1.729 millones en beneficios en 2025

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo