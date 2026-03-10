Espana agencias

Ser candidato y único habitante de tu pueblo: el caso de Fernando, que es monologuista

Soria, 10 mar (EFE).- Ser candidato a las elecciones del próximo domingo en Castilla y León y ser el único habitante de tu pueblo, Benamira. Este es el caso de Fernando del Amo que concurre por la formación Soria Ya y que, además de dedicarse al mantenimiento de carreteras y a las tareas del campo, hace monólogos por otras localidades: "Es por obligación, no tengo a nadie con quien hablar".

A cinco días de conocer quien ganará las elecciones en Castilla y León, en este pueblo soriano el voto para Soria Ya está más que asegurado.

Fernando es el número siete en la lista de Soria Ya para las elecciones autonómicas y vive solo desde hace 16 años en Benamira, una pequeña localidad soriana ubicada a 15 kilómetros de Medinaceli.

Fernando del Amo tiene 38 años y trabaja en el mantenimiento de carreteras y, desde hace unos años, hace monólogos por media España en los que intenta poner un toque de humor al problema de la despoblación y la soledad en el medio rural.

Él mismo manifiesta en sus espectáculos que es monologuista "por obligación" ya que "no tiene a nadie con quien hablar". Llegó al municipio de sus abuelos tras aceptar una oferta de trabajo de cuatro meses para "echar una mano al pueblo".

"No encontraban a nadie joven para trabajar aquí", explica mientras recuerda que por aquel entonces se encontraba trabajando con su pareja por la zona de Almazán y decidieron mudarse a Benamira, a la casa que era de sus abuelos y su padre.

Finalmente, esos cuatro meses se han convertido en 16 años y Fernando asegura que no tiene ninguna intención de abandonar Benamira porque no se imagina una vida lejos de este municipio soriano al que está vinculado por sus raíces y por el que siente un cariño especial.

El día a día de Fernando es como cualquier otro en el mundo rural donde la paz y la tranquilidad que se respira le permite dedicar su tiempo libre al huerto, pasear con los perros, recoger setas o hacer diferentes reformas en el municipio para mantenerlo "limpio y bonito" durante todo el año.

Aunque Fernando confiesa que no cambiaría por nada la vida en Benamira, no todo es sencillo en este municipio ya que la falta de servicios es "total", motivo por el que Fernando decidió incorporarse a las listas de Soria Ya.

"Todos los grandes partidos hablan de despoblación pero nadie hace nada", lamenta el candidato quien vio en el programa de la plataforma una oportunidad "real" con medidas "efectivas" para reactivar y mantener con vida pueblos como Benamira.

Ni médico, ni tienda, ni escuela, ni fibra, ni transporte público... unos servicios básicos "imprescindibles" para garantizar la vida en un municipio y atraer población porque, en palabras de Fernando, "sin unos servicios mínimos, el medio rural se muere".

Para comprar tiene que desplazarse a Medinaceli, Arcos de Jalón o Sigüenza que están a unos 25 minutos pero el mayor problema que destaca Fernando es el médico, un servicio inexistente en Benamira desde hace mucho tiempo.

"Sin unas garantía médicas y sanitarias es muy complicado, ya no solo atraer población, sino mantenerla", denuncia el candidato de Soria Ya quien defiende la necesidad de aprobar una "urgente" ley contra la despoblación para combatir este problema "que se agranda cada día".

Desde hace unas semanas, Fernando ha dejado de ser el único residente de Benamira y ahora tiene como vecinos a una familia de Georgia, formada por un matrimonio y dos hijos pequeños que se han comprado una vivienda en el municipio y esperan empezar allí una nueva vida.

Los nuevos vecinos no hablan castellano ni inglés, así que tienen que utilizar 'Google Translator' para entenderse y, pese a ello, Fernando confiesa estar "muy contento" de volver a ver las calles de Benamira con vida.

En verano, el pueblo también cambia por completo, todas las casas se abren y Benamira puede llegar a reunir a unas 200 personas que se reúnen en el centro social, ubicado en las antiguas escuelas, y que se mantiene gracias a la Asociación vecinal.

Y es que Fernando incide en que, al igual que Benamira, muchos municipios del medio rural se mantienen con vida "gracias a los vecinos" que luchan por sus pueblos pero, sin embargo, lamenta que eso "no es suficiente" para frenar la despoblación.

Uno de los mejores ejemplos es una carrera de trail running que Fernando impulsó "casi sin querer" y que, en su primera edición, contó con 180 inscritos por lo que este éxito le ha motivado para repetirla este año.

"El mundo rural pide ayuda a gritos", clama el candidato de Soria Ya quien asegura que los pueblos necesitan "medidas concretas y, sobre todo, implicación por parte de las administraciones". EFE

aal/grg/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

