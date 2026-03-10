Raúl Fernández será el entrenador de España en la Champions Cup de baloncesto 3x3

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El entrenador Raúl Fernández se encargará de dirigir a la selección española de baloncesto 3x3 en la segunda edición de la Champions Cup que se disputará del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Bangkok.

A este torneo asistirán 8 equipos femeninos y 8 masculinos, España, que disputará el torneo gracias a ser la actual campeona del mundo de la modalidad, quedará encuadrada junto a Lituania, Serbia y Tailandia en su grupo.

"Estoy muy feliz de que la federación española de baloncesto siga contando conmigo. Personalmente, poder entrenar con la selección es un honor y un orgullo y volver a poder vivir una competición internacional es maravilloso", señaló Raul Fernández.

Antes de viajar, la selección se ha concentrado en Zaragoza con los cuatro campeones del mundo, Guim Expósito, Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea y Diego Blás, además de cuatro especialistas como lo son José Antonio Blázquez, Javier Herrero, Isaac Mayo y Jaume Zanca. EFE