Rahm relativiza su pugna con el DP World Tour ante "la tragedia que hay en todo el mundo"

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El golfista español Jon Rahm quitó hierro este martes a la pugna que mantiene con el DP World Tour en relación con el caso de las multas y las condiciones para mantener la tarjeta del circuito europeo y subrayó que hay asuntos por los que preocuparse a la vista de "la verdadera tragedia que hay en todo el mundo" en alusión a la situación desatada en Oriente Medio.

"Lo demás es lo que es. No sé cómo decirlo, excepto con sinceridad, sin sonar grosero: son problemas del primer mundo. Es lo que es. Hay problemas reales en el mundo, y esté de acuerdo o en desacuerdo con el DP World Tour, no debería ser uno de ellos", comentó Rahm en rueda de prensa en Singapur, donde este jueves comienza el cuarto torneo de la temporada de LIV, la liga saudí de golf, después de su triunfo en Hong Kong el pasado domingo.

Rahm no ahondó en sus críticas al circuito europeo después de que la semana pasada le acusara de "chantajear" a los jugadores para que acepten la supresión de las multas a cambio de jugar más torneos que no coincidan con los de LIV, y aseguró que no es un asunto que le inquiete.

"Mientras seguimos discutiendo sobre cómo podría ser el futuro, no es algo de lo que preocuparse demasiado cuando hay una verdadera tragedia ocurriendo en todo el mundo. Cuando lo pones en perspectiva así, mis amigos y compañeros jugadores que estaban en Dubái, casi en una zona de guerra, me lo recordaban constantemente. Simplemente pone las cosas en perspectiva", incidió el exnúmero uno del mundo.

Preguntado por su gesto de alquilar una avión con el fin de sacar a jugadores de LIV que estaban atrapados en Dubái tras los ataques de Irán para que pudieran jugar en Hong Kong, Rahm comentó: "Pasé casi toda la noche mirando el rastreador de vuelo, asegurándome de que despegaban, de que estaban bien, de que estaban fuera del alcance de cualquier posible bombardeo y en una zona segura fue mucho".

Tras su triunfo en Hong Kong, donde rompió una sequía de año y medio sin ganar títulos individuales, 'Rahmbo' enfatizó que supone "mucho alivio" y "una gran inyección de confianza" de cara a Masters de Augusta, el primer grande de la temporada, que comienza en un mes.

"No tendré que volver a oír que he jugado unos veinte torneos y aún no he ganado, que no he ganado en dos años y todas esas cosas. Espero que no tenga que oír eso durante mucho tiempo. Estoy aliviado de haber ganado, de tener la satisfacción de que todo el trabajo ha funcionado", explicó.

En su comparecencia ante los medios, desveló cómo fue su encuentro con la estrella de Los Ángeles Lakers Lebron James, para jugar al golf hace dos semanas en Estados Unidos.

Relató que se conocieron a través de un naturópata amigo de ambos y que al ofrecerle hacer una ronda con James, organizó su agenda en Arizona, donde reside, para concertarlo aprovechando que los Lakers jugaban contra los Phoenix Suns.

"Fue muy divertido. Pudimos jugar trece hoyos porque salimos no había mucha luz natural. Pero único ver a un atleta de su calibre, con su peso en el mundo, su estatura física y todo, tan risueño como él, simplemente poder jugar al golf. Fue algo único para mí. Estoy muy feliz", remarcó.

Según Rahm, el alero de los Lakers está empezando a jugar al golf, por lo que se mostró ilusionado. "Estaba eufórico, sonriendo todo el tiempo", señaló el golfista vasco. EFE