Quinto día de búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Oviedo, 10 mar (EFE).- El operativo de búsqueda de la mujer de 56 años que el viernes se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, ha retomado este martes las labores con la ayuda de medios aéreos, ha informado la Guardia Civil.

En el dispositivo participan una treintena de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, y en esta jornada se contará con el helicóptero del 112 ante las buenas condiciones climatológicas, así como con una unidad de drones.

El pasado domingo fueron localizadas dos prendas de vestir de la mujer en la zona en la que había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera, si bien desde entonces no se han producido más avances en las labores de rastreo.

El viernes, sobre las 19:40 horas, la hija de la desaparecida dio aviso a los equipos de emergencias de que su madre se había caído al río, momento en que se desplegó el dispositivo de búsqueda y se procedió al cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas para reducir el caudal y facilitar las labores de búsqueda. EFE