Mirandés-Albacete, Deportivo-Córdoba y Valladolid-Cádiz, el martes 31 dentro de jornada 33

Madrid, 10 mar (EFE).- LaLiga anunció los horarios de la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, que se jugará entre semana y adelantará al martes 31 de marzo los partidos Mirandés-Albacete, Deportivo de La Coruña-Córdoba y Valladolid-Cádiz.
== LaLiga Hypermotion (jornada 33)
. martes 31-mar
19.00 Mirandés-Albacete
20.00 Deportivo de La Coruña-Córdoba
21.30 Valladolid-Cádiz
. miércoles 1-abr
19.00 Andorra-Málaga
20.00 Burgos-Ceuta
20.00 Huesca-CyD Leonesa
21.30 Racing de Santander-Sporting de Gijón
. jueves 2-mar
19.00 Las Palmas-Granada (hora peninsular)
20.00 Real Sociedad B-Eibar
20.00 Castellón-Almería
21.30 Leganés-Zaragoza. EFE
