Mirandés-Albacete, Deportivo-Córdoba y Valladolid-Cádiz, el martes 31 dentro de jornada 33

Madrid, 10 mar (EFE).- LaLiga anunció los horarios de la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, que se jugará entre semana y adelantará al martes 31 de marzo los partidos Mirandés-Albacete, Deportivo de La Coruña-Córdoba y Valladolid-Cádiz.

