Espana agencias

La selección femenina iraní se dirige al aeropuerto tras asilo de Australia a 5 jugadoras

Guardar

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- Un autobús con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán salió este martes de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast (noreste) bajo fuerte escolta policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, en medio de tensión tras la concesión de asilo en Australia a cinco jugadoras.

El vehículo abandonó el complejo Royal Pines Resort, donde se alojaban las jugadoras, poco después de las 13:00 hora local (03:00 GMT), según pudo constatar la cadena pública australiana ABC, mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida.

Los manifestantes corearon consignas como "salven a nuestras chicas", pero la Policía dispersó la protesta y permitió la salida del autobús sin que se produjeran mayores incidentes.

Las autoridades reforzaron además el dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Gold Coast ante la llegada del equipo, con presencia policial adicional, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona.

La escena se produce después de que cinco jugadoras de la selección iraní -de 25 que fueron convocadas- recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano tras solicitar asistencia para no regresar a su país al término de su participación en la Copa de Asia femenina.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron en la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de permanecer en Australia. Posteriormente fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal.

Las futbolistas iraníes fueron llamadas "traidoras" por Teherán por no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo.

Burke indicó que las jugadoras insistieron en que su decisión responde a preocupaciones por su seguridad personal y no a una intención de realizar activismo político.

El ministro señaló además que consultó previamente con el director de la agencia de inteligencia australiana (ASIO), Mike Burgess, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad antes de conceder los visados humanitarios.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que las futbolistas que han solicitado asistencia "están seguras aquí y deberían sentirse como en casa", y añadió que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo que deseen pedir ayuda.

Se desconoce por el momento si el autobús que partió hacia el aeropuerto estaba compuesto por el resto de la selección femenina o si alguna futbolista adicional ha decidido solicitar asilo en Australia.

La situación se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara públicamente a Australia a ofrecer asilo a la selección femenina iraní y señalara que Washington estaba dispuesto a acoger a las deportistas si Camberra no lo hacía. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vitor Roque define y Palmeiras conquista el Campeonato Paulista

Infobae

Olimpia arranca con goleada 4-1 sobre Sporting Cristal en la Libertadores Sub-20

Infobae

España pierde ante Sudáfrica y logra el segundo puesto en las Series Mundiales

Infobae

Alcaraz, Djokovic y Swiatek pasan ronda; Cerúndolo, Andreeva y Fritz quedan fuera

Infobae

Sinner aplasta a Shapovalov y se mete en octavos en Indian Wells

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco,

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

ECONOMÍA

El petróleo cae de los

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo