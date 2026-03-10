La Fiscalía recurre el archivo del caso de la lona de Hazte Oír al considerar que hubo delito contra Sánchez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa abierta por la colocación por parte de la asociación Hazte Oír de una lona frente al Congreso de los Diputados que tachaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "corrupto" porque considera que los hechos "serían constitutivos de un delito contra la integridad moral y/o un delito de coacciones o acoso".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la fiscal apunta que "se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad".

El Ministerio Público recuerda que se acordó oficiar a la Brigada Provincial de Información para que "se diera cuenta sobre si continuaba llevándose a cabo la campaña denunciada", lamentando que "no se ha recibido el informe" de dicha unidad ni tampoco se han resuelto el resto de diligencias solicitadas.

"Por ello, el Ministerio Fiscal considera precipitado el archivo de las actuaciones, considerando que debe cumplimentarse no sólo la diligencia acordada por providencia sino también el resto de diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal", apostilla.

Cabe recordar que la jueza decretó el archivo de la causa el pasado 13 de febrero, al entender que se enmarca dentro de la "crítica política" y no incitó al odio.

En un auto, al que accedió esta agencia de noticias, la titular de la Sección de Instrucción Plaza 12 del Tribunal de Instancia de Madrid dio carpetazo de forma provisional a la causa ante "la falta de relevancia penal de los hechos investigados", tras analizar si el contenido de la lona y de actuaciones posteriores --como pancartas o un camión-- suponían un delito de injurias y calumnias contra el jefe del Ejecutivo.

SÁNCHEZ TAMBIÉN RECURRIÓ

Pocos días después de que se anunciara el archivo, la representación del presidente del Gobierno recurrió la decisión y pidió a la jueza que siga investigando lo que considera parte de una "campaña de desprestigio y deshumanización" que "excede la libertad de expresión".

En su recurso, recogido también por Europa Press, el abogado de Sánchez afirma que "con la lona se dañó y se sigue dañando gravemente la imagen" del jefe del Ejecutivo, "al que se le está sometiendo por la denunciante a una campaña" que también supera, a su juicio, la libertad de crítica.

"No nos encontramos ante una crítica política, nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno, es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho", argumentó la representación de Sánchez.

Desde su punto de vista, "la eventual afectación de la convivencia democrática y el legítimo disfrute y ejercicio de los derechos participativos exige, al menos, la investigación judicial para valorar si el límite de la crítica política habría sobrepasado el derecho al honor".

En esta línea, arguyó que los hechos suponen "una grave transgresión de la convivencia política". "Y es por ello, que desde luego deben ser objeto de instrucción pues de un modo más que indiciario son típicos, sin que pueda de plano archivarse como se hace ahora sorpresivamente", zanjó.