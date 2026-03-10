La CEOE no irán a la reunión con Gobierno y sindicatos de democratización de las empresas

Madrid, 10 mar (EFE).- CEOE y Cepyme han anunciado este martes que no acudirán el próximo jueves a la reunión con el Gobierno y los sindicatos sobre la democratización de las empresas al considerarla un "ejercicio de intervencionismo" y un "ataque populista" por parte del Ministerio de Trabajo.

En un comunicado conjunto, las organizaciones explican que su Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, ha decidido que las patronales no acudan a la mesa convocada por Trabajo -que pretende facilitar que los trabajadores entren en los consejos y participen de la propiedad de las empresas- al considerarla "una vulneración del derecho a la propiedad privada".

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la constitución de esta mesa de diálogo social el pasado mes de febrero tras conocer un informe de expertos que recomendaba que, al menos, un 2 % de la empresa sea propiedad o esté gestionada por los trabajadores.

"Un tercio de nuestro día los pasamos bajo techos sin control democrático (...) esto debe ser corregido", argumentó la vicepresidenta, porque "una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía".

Sin embargo, la CEOE considera que esta propuesta parte de una "profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa" del Ministerio de Trabajo, "un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país".

A su juicio, la denuncia de falta de democracia en las empresas pretende poner "sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado" y constituye, además, un "desprecio" a la negociación colectiva.

La patronal también considera que esta iniciativa atenta contra el principio constitucional de la libertad de empresa, así como contra la capacidad de organización y dirección de las empresas reconocida en el Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, CEOE y Cepyme han decidido ausentarse de la reunión y "seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales". EFE