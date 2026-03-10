Kipchoge empezará el próximo mayo en Ciudad del Cabo su gira mundial de siete maratones

Nairobi, 10 mar (EFE).- El legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, empezará el próximo mayo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) una gira mundial para correr siete maratones en todos los continentes, según informó su equipo DSM-Firmenich Running Team.

Kipchoge, de 41 años, disputará el Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo el 24 de mayo, su primer maratón en suelo africano, señaló su equipo en un comunicado que recogen este martes medios locales.

Durante los próximos dos años, el atleta intentará correr "un maratón en cada uno de los siete continentes para inspirar a las personas a llevar una vida más saludable y unir al mundo a través de las carreras", según la nota.

El proyecto también busca recaudar fondos para la Fundación Eliud Kipchoge, dedicada a preservar el medio ambiente y brindar educación en zonas necesitadas.

"África es donde comenzó mi trayectoria como corredor y donde se asientan profundamente los cimientos de mi éxito", declaró Kipchoge.

"Comenzar esta gira mundial en Ciudad del Cabo es muy especial. Se trata de celebrar la fuerza del atletismo africano e inspirar a la próxima generación. Correr mi primer maratón en el continente africano tiene un profundo significado para mí. ¡Estoy deseando que llegue!", subrayó el corredor en el comunicado.

El Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo se ha consolidado entre las carreras importantes del calendario mundial de maratones, atrayendo a atletas y corredores de élite de todo el mundo.

En 2026, más de 27.000 maratonistas se alinearán en la salida, lo que demuestra el impulso que está cobrando el principal maratón de África.

Kipchoge destaca como doble campeón olímpico de maratón al haber logrado el oro en Río 2016 y Tokio 2020.

Es, además, el único ser humano que ha corrido la mítica distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas, aunque esa marca -batida en Viena en 2019- no se validó oficialmente al alcanzarse en un circuito cerrado, sin rivales y con liebres que cortaban el viento. EFE