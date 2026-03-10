Espana agencias

Kipchoge empezará el próximo mayo en Ciudad del Cabo su gira mundial de siete maratones

Guardar

Nairobi, 10 mar (EFE).- El legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, empezará el próximo mayo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) una gira mundial para correr siete maratones en todos los continentes, según informó su equipo DSM-Firmenich Running Team.

Kipchoge, de 41 años, disputará el Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo el 24 de mayo, su primer maratón en suelo africano, señaló su equipo en un comunicado que recogen este martes medios locales.

Durante los próximos dos años, el atleta intentará correr "un maratón en cada uno de los siete continentes para inspirar a las personas a llevar una vida más saludable y unir al mundo a través de las carreras", según la nota.

El proyecto también busca recaudar fondos para la Fundación Eliud Kipchoge, dedicada a preservar el medio ambiente y brindar educación en zonas necesitadas.

"África es donde comenzó mi trayectoria como corredor y donde se asientan profundamente los cimientos de mi éxito", declaró Kipchoge.

"Comenzar esta gira mundial en Ciudad del Cabo es muy especial. Se trata de celebrar la fuerza del atletismo africano e inspirar a la próxima generación. Correr mi primer maratón en el continente africano tiene un profundo significado para mí. ¡Estoy deseando que llegue!", subrayó el corredor en el comunicado.

El Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo se ha consolidado entre las carreras importantes del calendario mundial de maratones, atrayendo a atletas y corredores de élite de todo el mundo.

En 2026, más de 27.000 maratonistas se alinearán en la salida, lo que demuestra el impulso que está cobrando el principal maratón de África.

Kipchoge destaca como doble campeón olímpico de maratón al haber logrado el oro en Río 2016 y Tokio 2020.

Es, además, el único ser humano que ha corrido la mítica distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas, aunque esa marca -batida en Viena en 2019- no se validó oficialmente al alcanzarse en un circuito cerrado, sin rivales y con liebres que cortaban el viento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los Mossos instruyeron 3.682 denuncias por desaparición en 2025 y resolvieron el 98 %

Infobae

El brent se dispara más del 15 % y supera los 107 dólares por la guerra en Irán

Infobae

Seis comunidades en alerta por nieve, lluvia, viento y mala mar, con Andalucía en naranja

Infobae

Cruz Azul lidera en México bajo la mira de Toluca

Infobae

Agenda Informativa de Europa Press para el martes, 10 de marzo (1)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo