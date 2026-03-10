Juzgan al matrimonio que encerró a sus hijos durante cuatro años en una vivienda de Oviedo

Oviedo, 10 mar (EFE).- La Audiencia de Oviedo juzga a partir de este martes al matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en su vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana.

El tribunal acordó que el juicio se celebre a puerta cerrada "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad".

El matrimonio, que ingresó en prisión provisional dos días después de que fuese detenido el 28 de abril del pasado año tras una denuncia vecinal, se enfrenta a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 a sus hijos, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.

Así, el matrimonio encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.

Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud. EFE