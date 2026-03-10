Espana agencias

Jesse Edwards refuerza la pintura de Baskonia hasta final de temporada

Guardar

Vitoria, 10 mar (EFE).- El pívot Jesse Edwards reforzará la pintura de Kosner Baskonia hasta final de temporada, ha anunciado el club vitoriano.

El neerlandés de 25 años y 2,13 metros de altura llega al conjunto vasco procedente del Melbourne United de la liga australiana, y destaca por tener una envergadura de 2,26 metros.

Allí ha promediado 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 18.2 créditos de valoración en 32 encuentros después de pasar por la G-League con un contrato dual con Minnesota Timberwolves.

El nuevo azulgrana se formó en los Syracuse Orange de la NCAA y debutará en Europa en las filas de un Baskonia que necesita jugadores en la pintura, donde recientemente ha perdido a Khalifa Diop para varios meses, y Rodions Kurucs continúa con problemas en su tobillo que le han impedido reaparecer tras la Copa.

Edwards jugará solo en la ACB, ya que el periodo de fichajes en la Euroliga ha finalizado. EFE

jd/rc/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sergi Cardona: Nos vemos capaces de competir por la tercera plaza y lograrla

Infobae

Banco Sabadell renueva hasta el 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó

Infobae

PP cree que la ciudadanía de C-LM quiere "huir del socialismo" y culpa a Page del "abandono" que atraviesa la región

PP cree que la ciudadanía

El Real Madrid cierra la preparación sin Mbappé y con siete ausencias por lesión

Infobae

Los discos de la semana: vuelve James Blake y Pausini se lanza con 'Hijo de la luna'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions