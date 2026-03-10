Irene Montero acusa al PP de "legitimar y financiar" expresiones de "violencia política"

Barcelona, 10 mar (EFE).- La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acusado este martes al PP de "legitimar y financiar" expresiones de "violencia política" contra personas de izquierdas.

Así lo ha dicho en declaraciones a SER Catalunya, después de haber denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y de haber pedido protección al Ministerio del Interior.

Montero ha reconocido estar "preocupada", pero ha asegurado que no va a doblegarse: "Vamos a resistir su violencia política, no vamos a dejar de intentar transformar las cosas, nos vamos a autoorganizar para resistir esa violencia".

La exministra y eurodiputada de Podemos ha denunciado que hay "escuadristas que van acosando a feministas o mujeres que están ocupando el espacio público teniendo una posición ya ni siquiera de izquierda radical, sino simplemente progresista".

A su entender, "no es casualidad que haya tanta violencia política" porque "está normalizada desde los centros de poder, desde los partidos de derecha y extrema derecha, desde los poderes mediáticos".

"A Vito Quiles lo financia el PP y él va a cerrar la campaña del PP. Y estamos viendo cómo a falsos medios de comunicación que tienen a esos escuadristas a sueldo les paga una pasta el PP en las comunidades autónomas en las que gobierna", ha añadido.

Por ello, considera que el PP "legitima e incluso financia esa violencia" política, por lo que "es normal" que haya "versos libres que, con esa normalización de la violencia, vayan un paso más allá" y un día pueda haber "una desgracia".

Según Montero, "hay que cortar de raíz esa violencia política" que "normaliza la derecha y la extrema derecha". EFE