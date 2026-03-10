Inversión pública en infraestructuras en España en 2025 fue de 16.114 millones, el 7 % más

Madrid, 10 mar (EFE).- La inversión pública en infraestructuras en España ascendió a 16.114 millones de euros en 2025, un 6,8 % más que en 2024, pero un 60 % menos que en 2009 (descontando la inflación), en un contexto en el que se han visto afectadas por las catástrofes naturales y, de forma destacada, por las inundaciones.

El peso de las infraestructuras en la inversión ha caído con respecto a 2009, cuando estas suponían el 61,2 % de la inversión, frente al 37,9 % de 2025, según el informe "El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025)", que este martes ha publicado la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).

De acuerdo con este análisis, la inversión bruta total (privada y pública) en general aumentó en España en 2025 un 5,1 % en términos reales, hasta alcanzar los 347.000 millones de euros, por lo que suma ya cinco años consecutivos de crecimiento tras superar el bache de la pandemia en 2020.

En este contexto, la inversión pública en general ascendió a 37.177 millones de euros en 2025, un 9,1 % más en términos reales que en 2024, mientras la inversión privada creció un 4,6 % en 2025.

El brusco descenso de la inversión en infraestructuras tiene su reflejo en todas ellas, aunque con diferencias.

Así, la inversión en infraestructuras ferroviarias es la que ha experimentado el mayor descenso desde 2009, ya que se ha desplomado un 66,7 % (descontando la inflación), es decir, se ha reducido dos tercios desde entonces.

Aun así, en 2025 se coloca como el segundo tipo de infraestructura con mayor inversión, con 4.589 millones, un 7 % más que en 2024 y que representa más del 28 % de la inversión total en infraestructuras.

En cuanto a las viarias (carreteras), con el 30 % del total, en 2025 se han invertido, en cifras absolutas, 4.952 millones, un 0,6 % más que el año anterior. Esta cifra representa apenas el 41 % del máximo registrado en 2009.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, las terceras en importancia, han pasado de concentrar el 24 % de las inversiones en 1995 a cerrar 2025 por debajo del 14,3 %. En términos reales, la inversión en infraestructuras hidráulicas ha caído un 61,7 % desde 2009.

El informe recoge también la evolución descendente de otras tres categorías de infraestructuras: urbanas, portuarias y aeroportuarias, que siguen sin recuperar las cifras de inversión del 2009.

El estudio alerta sobre la importancia que tiene cubrir adecuadamente la depreciación de infraestructuras, tanto la ordinaria como la extraordinaria, derivada de desastres naturales.

En cuanto a las inversión residencial, cayó especialmente a partir de 2007, aunque en la última década se ha iniciado la recuperación de la inversión, aunque de manera "insuficiente".

Así, mientras en 2025 se construyeron alrededor de 88.000 nuevas viviendas en España (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), la creación de nuevos hogares, según la Estadística Continua de Población del INE, superó los 226.000. EFE