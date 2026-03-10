Instalan una nueva placa y un soporte para flores y velas en el memorial del 11M en Atocha

Madrid, 10 mar (EFE).- La Comunidad de Madrid ha instalado dos nuevos elementos en el espacio de homenaje a las víctimas del 11-M en la estación de Metro de Atocha: un soporte para depositar flores y velas y una placa que recuerda el lugar donde estaba el antiguo monumento memorial del atentado.

El soporte, de piedra negra, está colocado en el nuevo memorial que inauguró el año pasado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Y, en el vestíbulo del mismo, se ha instalado una placa metálica que recuerda el espacio donde estaba el cilindro de cristal que, entre 2007 y 2023, simbolizó a las 192 víctimas mortales del peor atentado terrorista en la historia de España.

Estos nuevos elementos han sido inaugurados este martes, víspera del 22 aniversario del atentado, por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha dicho que el memorial "simboliza la voluntad del pueblo de Madrid de mantener vivo el legado" de la víctimas.

García Martín ha destacado que la Comunidad de Madrid seguirá "recordando" a las víctimas y llevando su testimonio "también a las aulas", para que los más jóvenes sean conscientes "de lo que hemos perdido como consecuencia tanto del terrorismo de ETA como del terrorismo yihadista".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido a la Comunidad "la creación de este espacio conmemorativo" y ha lamentado no tener "la misma suerte" con "otras instituciones" que "están más preocupadas de favorecer a los terroristas" que de "atender a las víctimas".

Ha dicho estar "muy satisfecha" con el nuevo memorial inaugurado en 2025 en Atocha, puesto que el anterior "estaba muy escondido" y la AVT reclamaba "un espacio visible, donde pasara muchísima gente a lo largo del día". EFE

(Vídeo)