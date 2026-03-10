Espana agencias

Instalan una nueva placa y un soporte para flores y velas en el memorial del 11M en Atocha

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).- La Comunidad de Madrid ha instalado dos nuevos elementos en el espacio de homenaje a las víctimas del 11-M en la estación de Metro de Atocha: un soporte para depositar flores y velas y una placa que recuerda el lugar donde estaba el antiguo monumento memorial del atentado.

El soporte, de piedra negra, está colocado en el nuevo memorial que inauguró el año pasado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Y, en el vestíbulo del mismo, se ha instalado una placa metálica que recuerda el espacio donde estaba el cilindro de cristal que, entre 2007 y 2023, simbolizó a las 192 víctimas mortales del peor atentado terrorista en la historia de España.

Estos nuevos elementos han sido inaugurados este martes, víspera del 22 aniversario del atentado, por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha dicho que el memorial "simboliza la voluntad del pueblo de Madrid de mantener vivo el legado" de la víctimas.

García Martín ha destacado que la Comunidad de Madrid seguirá "recordando" a las víctimas y llevando su testimonio "también a las aulas", para que los más jóvenes sean conscientes "de lo que hemos perdido como consecuencia tanto del terrorismo de ETA como del terrorismo yihadista".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido a la Comunidad "la creación de este espacio conmemorativo" y ha lamentado no tener "la misma suerte" con "otras instituciones" que "están más preocupadas de favorecer a los terroristas" que de "atender a las víctimas".

Ha dicho estar "muy satisfecha" con el nuevo memorial inaugurado en 2025 en Atocha, puesto que el anterior "estaba muy escondido" y la AVT reclamaba "un espacio visible, donde pasara muchísima gente a lo largo del día". EFE

(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32, el viernes 27 a las 21.30 horas

Infobae

Convocan una manifestación en Huelva en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz

Infobae

El cribado renal detecta daño oculto en un 40 % de pacientes sin síntomas

Infobae

Díaz dice que el Gobierno trabaja para aprobar el próximo martes el decreto ley anticrisis

Infobae

Hincapié y Havertz vuelven al Bayer Leverkusen, el club que los vio crecer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Expulsan a un guardia civil

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions