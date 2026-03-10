FundéuRAE: "repatria" y "repatría", acentuaciones válidas

Madrid, 10 mar (EFE).- El verbo “repatriar” puede conjugarse como “anunciar” (“repatria”) o como “enviar” (“repatría”), explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En la prensa pueden verse ambas formas: “Los Gobiernos repatrian a miles de ciudadanos atrapados por la guerra en Irán”, “Portugal repatría a 61 personas en un avión militar” o “Kenia repatria desde Dubái a ciudadanos varados por el conflicto”.

Con el sentido de ‘devolver algo o a alguien a su patria’, el “Diccionario de la lengua española” refleja en la tabla de conjugación de “repatriar” la posibilidad de conjugar este verbo como “anunciar” (“repatrio”, “repatrias”, “repatria”...) o como “enviar” (“repatrío”, “repatrías”, “repatría”...), opciones que también recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”.

En consecuencia, los ejemplos son todos válidos, como también lo serían si se emplearan en ellos las otras formas (“repatrían”, “repatria” y “repatría”, respectivamente).

Si se opta por un modelo u otro, es conveniente mantenerlo y no mezclar formas distintas en un mismo texto.

